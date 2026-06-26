На 26 юни 1977 г. Елвис Пресли изнася последния си концерт на живо преди смъртта си

кадър: Ютуб

На 26 юни 1977 г. Елвис Пресли изнася последния си концерт на живо в зала „Маркет Скуеър Арена“ („Market Square Arena“) в Индианополис, САЩ. Шоуто е пред 18 000 души, а изпълнителят завършва с класиката „Can't Help Falling In Love“.

Само около седем седмици по-късно, на 16 август 1977 г., Кралят на рокендрола умира в имението си „Грейсленд“.

По-значимите събития, случили се през годините на днешния 26 юни:

363 г. – Римският император Юлиан Отстъпник е убит по време на отстъпването от Сасанидското царство; военачалник Йовиан е провъзгласен за император.

684 г. – Бенедикт II става папа.

1483 г. – Ричард III става крал на Англия след като сваля чрез преврат непълнолетния законен монарх Едуард V.

1534 г. – Французинът Жак Картие открива остров Принц Едуард (дн. Канада).

1655 г. – Битка на река Теляжен, ляв приток на река Прехова, в която сеймените са разгромени.

1819 г. – Британецът Денис Джонсън патентова в Лондон велосипеда.

1843 г. – Хонконг става британска колония.

1877 г. – Руската армия форсира р. Дунав при Свищов.

1879 г. – Княз Александър I Батенберг полага клетва пред I велико народно събрание в Търново и поема управлението на Княжество България.

1906 г. – В Льо Ман (Франция) се провежда първото международно автомобилно състезание.

1913 г. – Битката при Брегалница (през Междусъюзническата война) приключва с победа на сърбите и отстъпление на българската 4-та армия.

1917 г. – Приведени са в изпълнение присъдите на осъдените на смърт заговорници в Солунския процес.

1919 г. – Проведен е първият полет с първия целометалически самолет за гражданско въздухоплаване Junkers F 13 на германската фирма Junkers & Co.

1925 г. – В Холивуд се състои премиерата на филма на Чарли Чаплин Треска за злато.

1940 г. – Втора световна война: Съгласно Пакта Рибентроп-Молотов Съветския съюз поставя ултиматум на Румъния за предаване на Бесарабия и северната част на Буковина.

1941 г. – Втора световна война: Финландия влиза във войната срещу СССР на страната на Хитлеристка Германия.

1941 г. – В България е създадена първата партизантска чета – в Разложко, с командир Никола Парапунов.

1945 г. – В Сан Франциско представители на 50 държави подписват Харта на Обединените нации за създаване на ООН, която влиза в сила на 24 октомври същата година.

1949 г. – В Белгия се провеждат първите парламентарни избори, в които за първи път жените упражняват правото си на вот.

1959 г. – В САЩ тържествено е открит каналът Сейнт Лорънс (114 мили).

1959 г. – Самолетът при полет 891 на „Транс Уърлд Еърлайнс“ се разбива след излитане от Милано и убива всички 68 души на борда.

1960 г. – Сомалия получава независимост от Великобритания.

1960 г. – Обявена е независимостта на Мадагаскар от Франция.

1963 г. – Джон Ф. Кенеди произнася реч в Западен Берлин, в която подчертава подкрепата на Съединените щати за демократичен Западен Берлин.

1976 г. – Открита е телевизонната кула Си Ен Тауър в Торонто, която е най-високото свободностоящо съоръжение в света (553 м).

1977 г. – Елвис Пресли изнася в Индианополис последния си концерт преди смъртта си два месеца по-късно.

1988 г. – За първи път се отбелязва обявеният от ООН Ден за борба с наркоманията.

1995 г. – В Адис Абеба е извършен опит за атентат над президента на Египет Хосни Мубарак.

1996 г. – Ирландската журналистка Вероника Герин е застреляна в колата си докато пътува в предградията на Дъблин

2000 г. – Колектив от учени от САЩ, Англия, Франция, Германия, Япония и Китай дешифрира 97% от човешкия ДНК-код.

Редактор "Екип на Петел",

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