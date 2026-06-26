На 26 юни 1977 г. Елвис Пресли изнася последния си концерт на живо преди смъртта си
кадър: Ютуб
На 26 юни 1977 г. Елвис Пресли изнася последния си концерт на живо в зала „Маркет Скуеър Арена“ („Market Square Arena“) в Индианополис, САЩ. Шоуто е пред 18 000 души, а изпълнителят завършва с класиката „Can't Help Falling In Love“.
Само около седем седмици по-късно, на 16 август 1977 г., Кралят на рокендрола умира в имението си „Грейсленд“.
По-значимите събития, случили се през годините на днешния 26 юни:
363 г. – Римският император Юлиан Отстъпник е убит по време на отстъпването от Сасанидското царство; военачалник Йовиан е провъзгласен за император.
684 г. – Бенедикт II става папа.
1483 г. – Ричард III става крал на Англия след като сваля чрез преврат непълнолетния законен монарх Едуард V.
1534 г. – Французинът Жак Картие открива остров Принц Едуард (дн. Канада).
1655 г. – Битка на река Теляжен, ляв приток на река Прехова, в която сеймените са разгромени.
1819 г. – Британецът Денис Джонсън патентова в Лондон велосипеда.
1843 г. – Хонконг става британска колония.
1877 г. – Руската армия форсира р. Дунав при Свищов.
1879 г. – Княз Александър I Батенберг полага клетва пред I велико народно събрание в Търново и поема управлението на Княжество България.
1906 г. – В Льо Ман (Франция) се провежда първото международно автомобилно състезание.
1913 г. – Битката при Брегалница (през Междусъюзническата война) приключва с победа на сърбите и отстъпление на българската 4-та армия.
1917 г. – Приведени са в изпълнение присъдите на осъдените на смърт заговорници в Солунския процес.
1919 г. – Проведен е първият полет с първия целометалически самолет за гражданско въздухоплаване Junkers F 13 на германската фирма Junkers & Co.
1925 г. – В Холивуд се състои премиерата на филма на Чарли Чаплин Треска за злато.
1940 г. – Втора световна война: Съгласно Пакта Рибентроп-Молотов Съветския съюз поставя ултиматум на Румъния за предаване на Бесарабия и северната част на Буковина.
1941 г. – Втора световна война: Финландия влиза във войната срещу СССР на страната на Хитлеристка Германия.
1941 г. – В България е създадена първата партизантска чета – в Разложко, с командир Никола Парапунов.
1945 г. – В Сан Франциско представители на 50 държави подписват Харта на Обединените нации за създаване на ООН, която влиза в сила на 24 октомври същата година.
1949 г. – В Белгия се провеждат първите парламентарни избори, в които за първи път жените упражняват правото си на вот.
1959 г. – В САЩ тържествено е открит каналът Сейнт Лорънс (114 мили).
1959 г. – Самолетът при полет 891 на „Транс Уърлд Еърлайнс“ се разбива след излитане от Милано и убива всички 68 души на борда.
1960 г. – Сомалия получава независимост от Великобритания.
1960 г. – Обявена е независимостта на Мадагаскар от Франция.
1963 г. – Джон Ф. Кенеди произнася реч в Западен Берлин, в която подчертава подкрепата на Съединените щати за демократичен Западен Берлин.
1976 г. – Открита е телевизонната кула Си Ен Тауър в Торонто, която е най-високото свободностоящо съоръжение в света (553 м).
1977 г. – Елвис Пресли изнася в Индианополис последния си концерт преди смъртта си два месеца по-късно.
1988 г. – За първи път се отбелязва обявеният от ООН Ден за борба с наркоманията.
1995 г. – В Адис Абеба е извършен опит за атентат над президента на Египет Хосни Мубарак.
1996 г. – Ирландската журналистка Вероника Герин е застреляна в колата си докато пътува в предградията на Дъблин
2000 г. – Колектив от учени от САЩ, Англия, Франция, Германия, Япония и Китай дешифрира 97% от човешкия ДНК-код.
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