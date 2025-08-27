На 27 август рожден ден празнува олимпийският шампион Иван Иванов

Булфото

Олимпийският шампион по вдигане на тежести, старши треньор на националния отбор по щанги и почетен гражданин на Шумен Иван Иванов празнува днес.

Роден е на 27 август 1971 г. в град Шумен, Иванов тренира вдигане на тежести от 1984 г. при треньора Велико Великов в Средното спортно училище в Шумен. Първите му успехи са като юноша.

На европейски първенства в категория до 56 кг. печели златен медал в Риза (1998), сребърен в София (2000) и бронзов в Ла Коруня (1999). Бронзов медалист от световното първенство в Лахти (1998).

Върхът в кариерата му е на летните олимпийски игри в Барселона през 1992 г., където печели златния медал.

Заема шесто място на летните олимпийски игри в Аталанта през 1996 г. На летните олимпийски игри в Сидни през 2000 г. е втори, но медалът му е отнет поради употреба на допинг.

Четири пъти е световен шампион (1989, 1990, 1991 и 1993).

Работи като треньор в Хърватска. Избран е за национален селекционер на отбора по вдигане на тежести през юни 2011 г.

Спортист на годината № 2 за 1992 г. Избран е за Спортист на Балканите през 1993 г. Почетен гражданин на Шумен с решение на Общинския съвет от 28.10.2021 г.

