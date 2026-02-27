На 27 февруари рожден ден има Наско от БТР

снимка: Булфото

На 27 февруари рожден ден има Наско (Атанас Пенев), вокалист на Б.Т.Р.

Атанас Пенев (роден 27 февруари 1971) е български музикант. От август 1993 г. е вокалист е на българската рокгрупа Б.Т.Р.

Първоначално Пенев е хорист в Представителния Ансамбъл на Строителни войски. Пее като вокал на група „Сателит“, а след това на група „Бард“, които впоследствие основават студио „Графити“. Първият албум на Б.Т.Р. с вокал Наско Пенев носи името „Feel the Life“ и е в стил хеви метъл. Сред хитовете му заедно с Б.Т.Р. са: „Елмаз и стъкло“, „Цвете от Луната“, „Надежда“, „Нощни влакове“, „Easy Livin“, „July morning“, „Free me“. С групата изнася над 500 концерта.

За песента „Цвете от Луната“ Б.Т.Р. печели първа награда на фестивала „Ардас“ в Гърция и на фестивала „Рок-експлозия“ в Бургас. Групата е отличена с награда от престижния фестивал „Golden Stag“, Румъния. Има брат Димитър Пенев.

