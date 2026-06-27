На 27 юни 1947 г. отнемат близо 2/3 от земите на манастирите в НРБ

Пиксабей

На 27 юни 1947 г. с постановление на Министерския съвет се отнемат близо 2/3 от земите на манастирите в Народна република България. Тази мярка бележи началото на масираната държавна кампания срещу Българската православна църква, целяща икономическото ѝ отслабване.

Чрез акта на правителството се извършва национализация, целяща икономическото обезсилване на манастирите и преминаването на техните обширни стопански земи в ръцете на новосъздаващите се ТКЗС и държавни горски фондове.

Отнети са обработваеми земи, гори и пасища, като манастирите губят основните си източници на независими доходи.

Постановлението е част от по-голям процес на секуларизация (отделяне на църквата от държавата) и налагане на комунистическия режим, който цели пълен контрол върху вероизповеданията и църковните имоти в страната.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 27 юни:

678 г. – Свети Агатон (по произход грък) е избран за римски папа на 100-годишна възраст.

1328 г. – Херцогиня на Бавария Елизабета Сицилианска се омъжва за Стефан II в Мюнхен.

1427 г. – Фридрих I продава замъкът Нюрнберг на град Нюрнберг.

1536 г. – Основан е хондураският град Сан Педро Сула от конкистадора Педро де Алварадо.

1709 г. – Император Петър Велики разбива армията на краля на Швеция Карл XII в битката при Полтава (нов стил 8 юли).

1728 г. – Основан е парагвайският град Итаугуа.

1806 г. – Буенос Айрес е превзет от британската армия.

1884 г. – Открито е Четвъртото обикновено народно събрание.

1893 г. – В резултат на икономическата криза в САЩ настъпва срив на фондовата борса в Ню Йорк.

1898 г. – Завършва първото в света самотно околосветско плаване на Джошуа Слоукъм от Нова Шотландия, Канада.

1905 г. – Екипажът на руския боен кораб Потьомкин въстава срещу репресивното отношение на офицерите си.

1913 г. – Румъния се включва в Междусъюзническата война.

1931 г. – Американският авиоконструктор Игор Сикорски получава патент за първия си вертолет.

1936 г. – В СССР с постановление са забранени абортите; забраната е отменена през 1955 г.

1939 г. – Основан е бразилският град Каноас.

1944 г. – По нареждане на Сталин започва масова депортация на българи, гърци и арменци от Крим към източните райони на СССР.

1945 г. – Сталин е обявен за генералисимус на СССР.

1946 г. – Със закон е извършена национализация на застрахователното дело в Народна република България и е създаден Държавен застрахователен институт (ДЗИ).

1947 г. – С постановление на Министерския съвет се отнемат близо 2/3 от земите на манастирите в Народна република България.

1950 г. – Студената война: Съединените щати решават да изпратят войски в Корейската война.

1954 г. – Първата в света атомна електрическа централа е пусната в експлоатация край град Обнинск, недалеч от Москва.

1971 г. – Открито е Шестото народно събрание.

1974 г. – Аугусто Пиночет се самопровъзгласява за президент на Чили и управлява страната като диктатор до 1990 г.

1977 г. – Франция признава независимост на Джибути.

1980 г. – „Клането в Устика“: самолетът при полет 870 на „Итавия“ се разбива в морето, докато пътува от Болоня за Палермо, Италия и убива всички 81 души на борда.

1981 г. – Централният комитет на Китайската комунистическа партия издава „Резолюция по някои въпроси от историята на нашата партия след основаването на Китайската народна република“, с която прехвърля отговорността за Културната революция на Мао Дзъдун.

1985 г. – Основан е Българският футболен съюз в град София.

1991 г. – Войски на СФР Югославия нахлуват в Словения, два дни след като тя обявява независимост и с това започва Десетдневната война.

2007 г. – Състои се световната премиера на американския филм Хари Потър и Орденът на феникса.

2016 г. – Закрива се Всеправославния събор на остров Крит.

Редактор "Екип на Петел",

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