На 28 декември се навършиха 40 години от вдигането на флага на подводницата "Слава"

На 28 декември се навършиха 40 години от вдигането на корабния флаг на подводница „Слава“ (бордови номер 84), с което тя официално е приета в състава на Военноморските сили на Република България. Флагът, с който подводницата приключва службата си, посетителите на Военноморския музей във Варна могат да видят в постоянната експозиция, припомнят от Военноморския музей - Варна.



„Слава“ е последната действаща българска подводница до изваждането ѝ от строя на 1 ноември 2011 г. Построена е през 1959 г. в Съветския съюз по проект 633 (клас „Ромео“ по НАТО). Първоначално влиза в състава на Черноморския, а после на Северния флот на СССР с бордови номер С-36. През 1985 г., след ремонт и преустройство, е предадена на България.



Името „Слава“ наследява през 1991 г. от друга българска подводница (бордови номер 42, проект 613), а преди демократичните промени носи името „Ленински комсомол“.



Характеристики на подводницата:



Дължина – 76,6 м, ширина – 6,7 м, газене – 5,2–6 м



Водоизместване: надводно – 1330–1475 т, подводно – 1714–1830 т



Работна дълбочина – 240–270 м, пределна – 300 м



Надводна скорост – 15,3 възела, подводна – 13,2 възела



Автономност – до 60 денонощия



Екипаж – 54–60 души



Въоръжение – 8 торпедни апарата (6 носови, 2 кърмови), боекомплект до 14 торпеда или 28 мини



Първият командир на подводницата е капитан-лейтенант Дарин Матеев, а най-дългогодишният и последен командир – капитан I ранг Камен Кукуров.



През 90-те години „Слава“ се нарежда сред отличниците на ВМС. През 1989 г. е обявена за „подводна лодка първенец на флота“. След смяна на батериите през 1998 г. активно участва в международни учения на НАТО, включително успешно учение за спасяване на екипаж през 2007 г.



По време на учения подводницата често остава незабелязана от радарите и сонарите на модерните кораби, благодарение на умелото управление на екипажа.



Посетителите могат да научат повече за историята на „Слава“ като посетят Военноморския музей на 30 декември или от 3 януари 2026 г., когато музеят ще работи с обичайния си график – вторник до събота, от 10:00 до 18:00 ч.



На официална церемония през ноември 2011 г. „Слава“ е извадена от състава на ВМС и дарена на община Варна. Новата ѝ роля като плаващ музей започва през 2020 г., когато е установена в пристанището на Белослав, близо до Музея на стъклото. Днес тя е отворена за посетители и предлага уникален поглед към живота на подводничарите, технологиите и напрегнатите моменти от ерата на Студената война.

