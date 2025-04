На 28 години почина "Кралицата на упражненията"

Кадър Инстаграм

Смъртта при неизяснени обстоятелства на учителката Кейти Донел от Флорида потресе социалните мрежи. Позната като „Кралицата на упражненията“, младата жена издъхна внезапно на 28-годишна възраст след инфаркт заради – по думите на майка ѝ Лори Баранън – зависимостта ѝ към енергийните напитки.

Жената допълни, че дъщеря ѝ винаги е консумирала здравословна храна и никога не е имала заболявания, но развила опасна зависимост от енергийните напитки.

Мислеше си, че енергийните напитки й помагат в упражненията и че я зареждат с повече енергия. Беше безкрайно отдадена в тренировките и работеше на пълен работен ден в училището. Мисля, че в един момент тя просто привикна с прекомерната консумация на този тип напитки, не си даваше сметка, че злоупотребява с количествата кофеин, сподели майка ѝ пред „Дейли Мейл“, цитира Новини.бг и 24 часа.

Донел е прекарала 10 дни в изкуствена кома, но с всеки изминал ден състоянието ѝ се е влошавало, поради което семейството в крайна сметка взело тежкото решение да изключи животоподдържащите системи.

Лекарите ни казаха, че такива трагедии се случват често с хора, които консумират прекалено много енергийни напитки, но не ни разкриха конкретната причина за смъртта ѝ, коментира почернената майка.

💔 'Workout Queen' Katie Donnell, 28, dies from a heart attack — her mother blames energy drinks ⚡ A heartbreaking reminder of the dangers of overconsumption.#EnergyDrinks #HeartHealth #FitnessNews #HealthAwareness @FitnessVolt



🔗 https://t.co/X9WsPofxto