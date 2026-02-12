На 28 години почина Никол Караджова

Кадър Фб

Момичето претърпя две трансплантации на черен дроб в Италия

28-годишната българка Никол Караджова, живееща в Нарни, Италия, почина в болницата на Падуа след втора трансплантация на черен дроб, предаде 24 часа. Новината за кончината й съобщиха няколко медии, които следиха с интерес битката за живот на момичето и съпровождалата я до последно надежда. Историята за силната воля на Никол и за борбата й с отказите от медицинските власти, беше разказана от сайтове и всекидневници в Умбрия, където живееше красивата българка . Преди месеци тя апелира дори до италианското Президентство, за да й бъде позволена нова трансплантация.

През 2021 г. Никол претърпява първа операция по трансплантиране на черен дроб в болницата „Торете" в Анкона заради фулминантна чернодробна недостатъчност. Операцията първоначално дава надежда за нов живот, но скоро след това се появяват остри и хронични реакции на отхвърляне, които налагат дълги хоспитализации и болезнено лечение. Въпреки тежкото състояние Никол се придържа стриктно към всички медицински предписания и демонстрира невероятна воля за живот.

С влошаването на здравословното й състояние става ясно, че единственият шанс за оцеляване е втора трансплантация. След оценка комисията на няколко пъти отказва процедурата, аргументирайки се с изключително компрометираната клинична картина. Подкрепяна от адвокатите Матео Тофанели и Андреа Шарета, Никол отправя апел до Президента на Републиката. Генералният секретариат на президентството уведомява, че е сезирал Министерството на здравеопазването, регионите Марке и Умбрия и префектурата в Анкона. След това е подадено искане за преразглеждане на отказа до болницата в Анкона и Националния център по трансплантации, като случаят придобива обществен отзвук и подкрепа от местната общност.

Професор Умберто Чило, водещ специалист по чернодробни трансплантации и директор на Центъра за хепатобилиарна хирургия в Университетската болница в Падуа, поема случая и след становище от Етичния комитет дава разрешение за втората трансплантация. Операцията, продължила над 12 часа, преминава технически успешно, но вече отслабеният организъм на Никол не успява да се справи свсички усложнения.

След интервенцията младата жена се бори до последно. Въпреки усилията на медицинския екип и подкрепата на близките, Никол загубва живота си. Адвокатът й Матео Тофанели я описва като „чиста душа", която се е борила с всички сили, и изразява благодарност към проф. Чило и неговия екип за проявената човечност.

