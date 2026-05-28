На 28 май 1930 г. е открита една от най-високите сгради в света

На 28 май през 1930 г. е открита една от най-високите сгради в света – "Крайслер Билдинг" в Ню Йорк. Този шедьовър на архитектурата в стил арт Деко символизира строителния бум на града през 20-те години на миналия век и остава архитектурна емблема и до днес.

Височината на „Крайслер Билдинг“ достига 319 метра или 77 етажа, включващи и металния шпил, собственост на Уолтър Крайслер (основател на автомобилната компания). Видът на сградата е по идея на архитект Уилям ван Ален, а стилът ѝ съчетава класически дизайн с отличителни елементи, вдъхновени от автомобилите на марката Крайслер. Покривът е облицован с неръждаема стомана Krupp, а орнаментите по фасадата имитират капачки за радиатори и детайли от автомобилите „Крайслер“.

„Крайслер Билдинг“ изпреварва сградата на Тръмп Билдинг (40 Wall Street) чрез тайно изграждане на своя 38-метров шпил.

Сградата е най-високата в света за период от 11 месеца. През 1931 година "Емпайър Стейт Билдинг" отнема титлата ѝ за най-висока постройка.

Още от по-значимите събития през годините на днешния 28 май:

1358 г. – Във Франция започва най-голямото селско въстание през Средновековието, известно като „Жакерия“.

1754 г. – Френско-индианската война: Състои се Битката при Грейт Мидоуз, в която отряд от 40 души, командван от 22-годишния Джордж Вашингтон, напада френски лагер в местността Грейт Мидоуз, Северна Америка.

1812 г. – Русия и Турция подписват Букурещкия договор.

1871 г. – Разгромена е Парижката комуна след „Кървавата седмица“, в която загиват повече от 25 хиляди комунари, други 40 хиляди са изпратени в затвора или на заточение.

1890 г. – Открито е първото училище за медицински сестри в София.

1920 г. – В Царство България е приет Закон за трудовата повинност, с който се задължават младежите над 20 години и девойките над 16 години да упражняват общественополезен труд.

1924 г. – На VIII летни олимпийски игри в Париж Националният отбор по футбол на България играе първия си официален мач и губи с 0:1 от отбора на Ейре.

1930 г. – Открита е една от най-високите сгради в света – Крайслер Билдинг в Ню Йорк.

1940 г. – Втората световна война: Белгия капитулира пред Германия.

1952 г. – Жените в Гърция получават избирателно право.

1955 г. – Народното събрание ратифицира Варшавския договор.

1961 г. – Създадена е международната неправителствена организация за защита на човешките права „Амнести Интернешънъл“.

1964 г. – Образувана е Организацията за освобождение на Палестина (ООП).

1966 г. – Възстановено копие на парахода Радецки е пуснато на вода в Русе.

1969 г. – В бившия СССР е създадена Инициативна група за защита правата на човека – първата в страната обществена организация в защита на жертвите от политически репресии.

1971 г. – В орбита е изведена космическата лаборатория Марс 3, която достига Марс през декември 1971 г.

1974 г. – САЩ и Египет възстановяват дипломатическите си отношения.

1987 г. – 19-годишният пилот от Западна Германия Матиас Руст безпрепятствено навлиза с малък самолет в съветското въздушно пространство и каца на Червения площад в Москва. Той е незабавно задържан и не е пуснат до 3 август 1988.

1998 г. – Ядрен опит: В отговор на серията ядрени опити, извършени от Индия, Пакистан провежда пет свои, с което подтиква САЩ, Япония и други нации да ѝ наложат икономически санкции.

1999 г. – В Милано, Италия, след 21-годишна реставрация, шедьовърът на Леонардо да Винчи Тайната вечеря отново е изложен на показ.

2008 г. – Непал официално е обявена за република.

2009 г. – Загиват 17 души край Ямбол вследствие инцидент с повреден автобус.

