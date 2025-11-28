На 28 ноември рожден ден има Екатерина Дафовска

снимка: Булфото

Екатерина Дафовска, олимпийска шампионка по биатлон, председател на Българската федерация по биатлон

Родена е на 28 ноември 1975 г. в град Чепеларе, област Смолян. На 15-годишна възраст се записва в спортния клуб на родния си град, където започва да се занимава с биатлон. Първият ѝ успех е през 1993 г., когато печели бронзов медал на световно първенство за девойки.

Екатерина Дафовска е най-успялата българска биатлонистка. В кариерата си има олимпийска титла, европейска титла, както и два бронзови медала от световни първенства.

Печели първия и единствен златен медал за България от Зимни олимпийски игри, в Нагано на 9 февруари 1998 г. в дисциплината 15 километра индивидуално. До този момент България има само бронзово отличие, спечелено от Иван Лебанов на провелите се в Лейк Плесид, Зимни олимпийски игри от 1980 г.

Дафовска печели и златен медал в индивидуалната дисциплина на 15 километра за жени на Европейското първенство по биатлон през 2004 г. в Минск. Тогава 28-годишната чепеларка прави само две грешки в стрелбата и заема първо място с общо време 46:14,7 минути. Така към олимпийската титла от Нагано прибавя и европейската в тази дисциплина. Неин личен треньор е Боран Хаджиев, а в националния отбор Николай Болчев. През март 2007 г. обявява, че прекратява състезателната си кариера.

Постижения

Трето място в индивидуалната дисциплина на световното първенство в Антхолц (1995).

Трето място в индивидуалната дисциплина на световното първенство в Оребли (1997).

На зимните олимпийски игри в Нагано става първата олимпийска шампионка за България от Зимни олимпиади в коронната си дисциплина 15 км индивидуално (1998).

На зимните олимпийски игри в Солт Лейк Сити завършва пета (2002).

Европейска шампионка в Минск (2004).

На зимните олимпийски игри в Торино завършва осма в нововъведената дисциплина масов старт (2006).

Награди

Най-добър спортист на Балканите за 1998 г.

Спортист №1 на България за 1998 г.

В Топ-10 при определяне на най-добър спортист на България за 2003 г.

Любопитно

В чест на олимпийската победа на Екатерина Дафовска е издадена специална марка.

Екатерина Дафовска казва за себе си, че обича да пътува, а хобитата ѝ са слушането на музика и четенето на книги.

Факти

Екатерина Дафовска владее добре английски и руски език.

Висока е 163 см, и тежи 54 кг.

Продължава да живее в град Чепеларе.

Има син – Мартин, от брака си с лекоатлета Светлин Проданов. Вторият ѝ съпруг е Николай Василев – биатлонист. От него Дафовска също има син – Димитър.

Участвала е в 4 олимпиади.

Единственият български спортист със златен медал от Зимни олимпийски игри.

