На 28 януари 1953 г. във Варна е роден Хайгашод Агасян

снимка: Спасимир (Spasimir Pilev), Уикипедия

Хайгашод Азад Агасян е български композитор, инструменталист, поет и певец от арменски произход. Автор на популярна и детска музика.

Роден е на 28 януари 1953 г. във Варна. През 1978 г. завършва специалност „цигулка“ при проф. С. Магнев, а през 1980 г. майсторски клас „камерна музика“ при проф. О. Станчев в Българска държавна консерватория в София. Специализирал „камерна музика“ във Франция и Унгария (1977­-80 г.). От 1979 до 1991 г. е оркестрант в „Народен театър за младежта“, а от 1991 г. е оркестрант и композитор в театър „Възраждане“ в София.[1] Свири в различни симфонични и камерни оркестри. Неговото запознанство в Младежкия театър през 1981 г. прераства в дългогодишно сътрудничество с Недялко Йорданов. Участва като автор на музиката и актьор в много от постановките му, пише песни по негови стихове, акомпанира му на концерти в България и зад граница. През 1980 г. създава песента „Арменска песен“ по едноименното стихотворение на Ваня Петкова от стихосбирката ѝ „Обет за мълчание“ (1979 г.).

Създава някои от най-популярните песни на българската поп музика. Освен поп песни, пише също така песни за деца, поп музика и театрална музика. Повечето от детските песни на Агасян се превръщат в шлагери. Сътрудничи с Юри Ступел (дует „Българче“).

Хайгашод Агасян е автор на театрална и филмова музика, на забавни песни за възрастни и деца, много от които добили широка популярност.

През 1993 г. печели голямата награда на „Златният Орфей“, а на следващата година – първа награда от същия фестивал. Носител е и на наградата на фондация „Димитър Вълчев“ за театрална музика. Носител на награди от „Сладкопойна чучулига“, „Бургас и морето“, Младежки конкурс за забавна песен, Конкурс за детски песни на БНТ, Пролетен радио конкурс и др.

Бил е жури в конкурса „Сарандев“ в град Добрич през 2016 г.

Сред изпълнителите на неговите песни са Михаил Белчев, Искра Радева, Стефка Оникян, Деян Неделчев, ВГ „Домино“, Митко Рупчев и Бойко Неделчев.

