На 28 януари са възможни затруднения при купуването на винетки

снимка: АПИ

На 28 януари (сряда), от 22 ч. до 23 ч., ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

Редактор "Екип на Петел",

