На 29 август е Секновение: Има строга забрана

Пиксабей

На 29 август честваме Секновение - втория след Еньовден празник, посветен на Св. Йоан Кръстител. На този ден се отдава почит на светеца, а заради неговата мъченическа смърт и отсечената му глава празникът е познат и като "Обсечене". Самото име Секновение идва от народното вярване, че тогава "лятото се сече" и започва преходът към есента.

Няколко поверия за празника Секновение:

Денят се счита за лош и опасен и затова се е смятало в миналото, че не бива да се работи и да се започва нищо ново. Поверието гласяло, че не бива да се започва с работа или проект, защото няма да се получи добре. Също така според народните схващания не бива да се борави с остри предмети, ножове или ножици, за да не стане злополука.

От 29 август се смята, че реките започват да застудяват и есента приближава. Според старите хора на 29 август "денят и нощта се стигат", и стават равни по времетраене.

На Секновение не се ядат червени плодове - диня, грозде, сливи или домати, нито се пие червено вино, заради аналогията с отсечената кървава глава на Йоан Кръстител.

Четете цялата статия в az-jenata.bg.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!