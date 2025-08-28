На 29 август имен ден празнуват 10 български имена

Кадър Уикипедия,

На 29 август всяка година празнуват

мъже с имена: Анастас, Асен, Сиян, Таско

жени с имена: Анастасия, Ася, Настя, Сийка, Сия, Тана

Анастас е българско мъжко име. Има гръцки произход и означава възкресение

Православната църква отбелязва отсичане честната глава на св. Йоан Предтеча и Кръстител. Преп. Анастасий Струмишки (Строг пост) (Тип. с. 405)

Анастасий е роден около 1774 година в Радовиш, Струмишка епархия, поради което е известен като Радовецки и Струмишки. На 20 години започва работа в Солун като помощник на майстор тюфекчия. Един ден преоблечен като турчин Спас се опитал да прекара стока през митницата. Митничарите обаче го накарали да каже салават, за да докаже, че е мюсюлманин. Анастасий отказва и митничарите, разбрали, че е християнин, започват с насилие и с обещания да се опитват да го накарат да приеме исляма. Анастасий е изпратен при кадията, който, след като също не успява да го склони към вероотстъпничество, заповядва да го пребият и оковат в тъмница. След три дни мъчения и увещания, Анастасий е изпратен при моллата, който, след като също не успява да го склони към исляма, заповядва да го обесят извън стените, до Новата порта. Анастасий умира от побоищата на път към мястото за екзекуции на 8 август 1794 година.

Житието на Анастасий Българин е запазено у преподобни Никодим Светогорец, който поставя паметта му на 8 август. Архиепископ Филарет Черниговски в книгата си „Светци на южните славяни“ постовя паметта му на 29 август, както се тачи и в българския православен календар

