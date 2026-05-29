На 29 май 1989 г. Тодор Живков призовава Турция да отвори границите, след което започва "Голямата екскурзия" на над 360 000 българи

На 29 май 1989 г. Тодор Живков прави историческото си изявление по БНР и БНТ, с което призовава Турция да отвори границите си. Този призив става директен катализатор за „Голямата екскурзия“ – масовото изселване на над 360 000 български граждани от турски произход към Турция през лятото на същата година. Събитието е кулминация на репресивната кампания, известна като „Възродителен процес“, целяща насилствена асимилация на мюсюлманското население в страната.

Ключови факти за събитието:

Контекст: Напрежението в страната е огромно след масовите протести и гладни стачки на българските турци през май 1989 г. срещу насилствената асимилация (Възродителния процес).

Ултиматумът: В речта си Живков официално призовава Анкара да отвори границите си за всички български мюсюлмани, които искат да живеят в Турция.

Резултатът: На 3 юни 1989 г. Турция отваря границата. Това отприщва вълна от над 360 000 български граждани, които напускат домовете и имуществото си в рамките на няколко месеца.

Икономически колапс: Масовото изселване оставя цели региони без работна ръка в разгара на селскостопанския сезон, което парализира българската икономика и ускорява падането на комунистическия режим същата година.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 29 май:

1453 г. – Падането на Константинопол: Армията на султан Мехмед II Фатих (Завоевателя) превзема Константинопол след двумесечна обсада, артилерийски обстрел с най-модерните за тази епоха оръдия и масирана атака на еничарския корпус. При атаката е убит последният византийски император Константин XI Палеолог.

1660 г. – Английската реставрация: Чарлз II е възстановен на трона на Великобритания.

1667 г. – Френските трапери Медард дьо Грозейле и Пиер Еспри Радисон откриват езерото Нипигон в Канада.

1807 г. – Султан Селим III абдикира в резултат от инспирирания бунт на ямаците в Константинопол.

1876 г. – Априлското въстание: Четата на Христо Ботев овладява пътническия параход „Радецки“ и заставя капитана да спре на българския бряг при село Козлодуй.

1927 г. – Провеждат се избори за XXII ОНС, спечелени от управляващия Демократически сговор.

1948 г. – Подписан е Българо-полски договор за сътрудничество.

1953 г. – Сър Едмънд Хилари и шерпът Тенсинг Норгей стават първите алпинисти, изкачили връх Еверест в Хималаите.

1956 г. – Пакистан се обявява за ислямска държава.

1968 г. – Установени са дипломатически отношения с Република Горна Волта.

1970 г. – Посещение на Тодор Живков в СССР.

1984 г. – В Канада Пиер Трюдо подава оставка и Джон Търнър става министър-председател.

1985 г. – Трагедията на Хейзел: На финала на Шампионската лига на УЕФА в Брюксел, Белгия, 39 футболни запалянковци са убити и стотици са ранени от срутена подпорна стена, след като привърженици на ФК Ливърпул проникват в сектор на ФК Ювентус.

1990 г. – Руският парламент избира Борис Елцин за Председател на Президиума на Върховния съвет на Руската СФСР.

1999 г. – Космическата совалка Дискавъри извършва първото скачване с Международната космическа станция.

2005 г. – Франция отхвърля Европейската конституция на референдум.

2010 г. – Провежда се финала на песенния конкурс „Евровизия“ през 2010 г.

2024 г. - Завръщането на тленните останки на цар Фердинанд I от град Кобург, Германия.

