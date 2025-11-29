На 29 ноември рожден ден има Кичка Бодурова

Кадър Нова тв

Днес тя става на 70 години.

Кичка Жекова Бодурова е българска поп-певица. Има издадени 29 албума, в които пее на 4 езика, и реализирани концерти в 5 континента – Европа, Азия, Северна Америка, Африка и Австралия.

Кичка Бодурова е родена в Бургас, на 29 ноември 1955 г. Започва кариерата си в България, превръща се в голяма певица в Гърция и впоследствие се установява в Съединените американски щати.

Родителите ѝ ѝ купуват цигулка на 6-годишна възраст и тя свири 7 години. Още в детската градина участва на конкурс в училище „Христо Ботев“ гр. Бургас и го печели с песента „Жалба ми падна на сърце“. Дебютира на голямата сцена като ученичка в самодейния състав „Орфей“ в родния си град, с който става лауреат на фестивала „Тракийска лира“ 1971 г. Завършва езикова гимназия с руски и немски.

Приета е немска филология, но тя избира консерваторията. Завършва естрадния отдел на музикалната академия София през 1977 г. в класа на Георги Кордов.

Като студентка пее в трио „Обектив“ и е солистка на оркестър „Метроном“. През 1977 г. се представя на международния конкурс за изпълнители на фестивала „Златния Орфей“, където е удостоена с наградата на община Бургас и Съюза на музикалните дейци. Прави невероятно впечатление на чуждестранните представители и заваляват покани за ГДР. Там снима поне 2 телевизионни предавания на месец и записва много песни в радио Берлин. Изпълнява няколко песни на немски език, които стават много популярни в ГДР – „Ven die erste liebe“, ”Arcona“ и др. Докато е в ГДР на асамблея на световната младеж, работи с Тина Търнър и други световни звезди. До началото на 80-е участва на няколко международни поп-фестовала, на които печели награди: ”Червеният карамфил“ – Сочи ‘77 (трета награда), ”Шлагерфестивал“ Дрезден ’79 (трета награда), ”Интерталант“ Чехословакия ’79 (втора награда), най-добър глас на фестивала „Песни за морето“ Рощок ’80. Почетен гост на фестивала „Олимп“ в Гърция.През тези години значителна роля за успехите и има Зорница Попова, която създава много от хитовете в неиния репертоар. В България я чува гръцки импресарио с песента ”Историйо моя, грях мой“ и веднага подписва договор за работа в Гърция, Австралия и Англия. За първи път заминава за Гърция през 1981 г., работи с Дионисио и балет Арабеск. При това посещение участва на конкурс на фирма „Колумбия“ в Атина и го печели. Осъществява концерти и ангажименти в Алжир, Малта, Германия, ЮАР, Русия, Унгария, Полша, Чехия, Великобритания, Австралия, между които и концертно турне с оркестъра на Радио „Хелзинки“, Финландия.

През 1990 г. получава „Златна плоча“ от Балкантон за продадени над 450000 копия на диск, продавани в България и в чужбина.

От 1991 година живее и работи в Съединените щати. Участва в шоу програми и концерти в Сан Франциско, Чикаго, Лос Анжелис, Лас Вегас и др.

Връща се за първи път в България през 1994 година, за да изнесе грандиозен рецитал на „Златният Орфей“.

След това телевизионният канал HBO снима неин рецитал в „La Strada“, а две години по-късно пее на сцената на „Hollywood Palladium“. През 1999 година пее и в „Сизърс Палас“.

От 2000 година живее и работи постоянно в Лас Вегас, САЩ, но не забравя българските си фенове и всяка година се връща за няколко месеца в България. Издава няколко диска с любими песни на българската публика и прави концертни турнета в страната. Изнася рецитал на „Световната олимпиада по изкуствата“ и става директор за България през 1998 г. На 6 декември 2004 г. получава званието „Почетен гражданин на Бургас“. Прави три концерта в НДК, Зала 1 – 2006, 2008 и 2010 г., които зрителите наричат „магия“. Печели наградата на публиката на фестивала „Бургас и морето“ през 2008 г. с песента „Помниш ли, море?“. Песента е написана от самата нея, както много други авторски песни. А специално за тази песен Кичка Бодурова казва ”Това е моята изповед“.

През 2010 г. издава автобиографичната си книга „Това съм аз“. За нея режисьорката Васа Ганчева каза: „Забележително е, че пише най-малко за дългия низ от заслужени успехи и предпочита да изрази благодарността си и почитанието си към добрите жестове, подпомогнали пътя ѝ. В книгата няма и грам бляскав звезден прах, самохвалство или самовлюбеност. Хората я боготворят, слушат я със стиснати гърла и насълзени очи. Книгата е вулкан от емоции и откровения, описание на живот, труден и борбен. На любов и страст, на безмерна радост и убийствена скръб.“

Кичка Бодурова записа със „златни букви“ името си в историята на българската популярна музика, като изпява песните „Обичам те, майко Българийо“, ”У дома“, „Големият час“ и др.

През 2013 г. музикална компания „БГ Къмпани“ издава три албума – „Златни хитове“ – 1 и 2 част и специална mp3-колекция, включваща 123 песни.

В края на 2014 г. Кичка Бодурова прави концерт в зала 1 на Националния дворец на културата. Концертът е заснет и показан по БНТ по време на Коледните празници. Певицата споделя, че композиторката Зорница Попова в много моменти ѝ е била силна опора. Както много български поп певци, така и Кичка Бодурова има песни в албумите си по музика на композиторката.

Участва във VIP Brother 7 през септември 2015 г. и заема 3-то място.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!