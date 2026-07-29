На 29 юли рожден ден има Мартина Вачкова

кадър: Нова тв

Тя е родена през 1959 г. в София. Дъщеря е на българския актьор Григор Вачков и Силвия Вачкова. Има дъщеря на име Рада.

Завършва Техникум по фотография (1978), а после актьорско майсторство при проф. Николай Люцканов и Маргарита Младенова във ВИТИЗ „Кръстю Сарафов“ (1978 – 1982).

Работи в Драматично-куклен театър „Константин Величков“ Пазарджик (1982 – 1985) и Сатиричен театър „Алеко Константинов“ София от 1985 г. На свободна практика участва в постановки на Народния театър и Театрална работилница „Сфумато“ от 1992 г.

Член е на САБ. Придобива известност през 90-те години в телевизионните предавания „Ку-ку“ и „Каналето“. Води сутрешно телевизионно предаване по Канал 1 – „Защо не! с Марта Вачкова“, по-късно преименувано на „Жените“.

От 2011 до 2015 г. е водеща на предаването по БНТ, „Апартаментът“.

Театрални роли:

Слуга на двама господари“ – Смералдина

„Грехът Куцар“

„Как писар Тричко не се ожени за царкиня Кита с китка накитена“ – Кита

„Сирано дьо Бержерак“

„Тартюф“

„Албена“

„Лъжци по неволя“ – Гроня

Телевизионен театър:

Зелен таралеж“ (1996) (Йордан Радичков) – мюзикъл

„С чужди – драг, вкъщи – враг“ (1985) (по Иван Вазов, реж. Павел Павлов)

Редактор "Екип на Петел",

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