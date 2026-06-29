На 29 юни 1613 г. сценично оръдие гръмва непредвидено на пиеса и изгаря до основи лондонския театър "Глобус"

Пекселс

На 29 юни 1613 г. искри от бутафорно оръдие, произведено по време на пиесата „Хенри VIII“, подпалват леснозапалимия сламен покрив на театъра. Това е един от най-известните инциденти в театралната история.

Огънят пламва по време на представление на шекспировата пиеса „Хенри VIII“, известна тогава като „Всичко е вярно“.

Според специалните ефекти на спектакъла е трябвало да бъде произведен изстрел с театрално оръдие. Вместо това то изстрелва нажежени барутни частици, които падат директно върху сламеника на покрива.

Пожарът се разпространява с изключителна скорост и изпепелява цялата сграда само за около час.

По чудо няма загинали или сериозно пострадали хора сред близо 3000 души публика. Най-куриозният инцидент е с мъж, чийто панталон се запалва, но той успява да загаси пламъците, като излива бутилка бира върху дрехите си.

Още на следващата година (1614 г.) театърът е построен наново, този път с по-безопасен керемиден покрив. През 1997 г. е открит е съвременният реплика-театър „Шекспиров Глобус“ близо до оригиналното място.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 29 юни:

922 г. – Робер I става крал на Западна Франция.

1128 г. – Конрад III е коронован за лангобардски крал на Италия.

1312 г. – Хайнрих VII е коронован за римско-немски император.

1613 г. – Театър Глобус в Лондон изгаря до основи, след като сценично оръдие гръмва непредвидено по време на пиеса и подпалва покрива на театъра.

1617 г. – Фердинанд II Хабсбург е коронован в Прага за крал на Бохемия.

1797 г. – Наполеон Бонапарт прокламира в Северна Италия Цизалпинската република.

1850 г. – Цариградската патриаршия предоставя автокефалност на Църквата на Гърция с томос.

1880 г. – Франция анексира Таити.

1882 г. – Издигнат е Руския паметник в София.

1913 г. – Основан е бразилския футболен клуб Ешпорте Клубе Жувентуде.

1931 г. – Съставено е Правителство на България, начело с Александър Малинов.

1944 г. – Червената армия превзема Бобруйск, избивайки над 20 000 германски войници.

1947 г. – Открита е първата редовна линия за въздушен транспорт София – Бургас от Дирекция въздушни съобщения.

1976 г. – Държавата Сейшели става независима от Обединеното кралство.

1986 г. – Националният отбор по футбол на Аржентина побеждава Националния отбор по футбол на Германия с 3:2 и спечелва световното първенство по футбол.

1995 г. – Програма Мир-Шатъл: Космическата совалка на НАСА Атлантис се скачва с руската орбитална станция Мир за първи път.

2007 г. – Открит е Музей на киселото мляко в с. Студен извор.

Редактор "Екип на Петел",

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