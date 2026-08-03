Пиксабей

На 3 август 2001 г. в България се ражда първото бебе, заченато по метода инвитро от замразен ембрион. Това медицинско постижение бележи ключов етап в развитието на асистираната репродукция в страната.

Успехът през 2001 г. стъпва върху основите, положени десетилетие по-рано. Първото инвитро бебе в България (и в цяла Източна Европа) е родено на 3 януари 1988 г. Момиченцето е кръстено Илияна в чест на проф. д-р Илия Ватев, който ръководи биологичната част на успешния експеримент.

Въвеждането на замразяването на ембриони (криоконсервация) позволява на лекарите да съхраняват генетичен материал за бъдещи опити. Това спестява на жените повторни тежки хормонални стимулации и пункции, като същевременно драстично намалява риска от многоплодна бременност.

Световни и локални рекорди

Докато през 2001 г. технологията у нас тепърва прохожда, в световен мащаб първото бебе от замразен ембрион се ражда още през 1984 г. в Мелбърн, Австралия.

През годините криобиологията напредва дотолкова, че в момента успешно се раждат деца от ембриони, прекарали десетилетия в течен азот. През 2025 г. в САЩ бе отбелязан нов световен рекорд с раждането на бебето Тадеус, заченато от ембрион, престоял замразен повече от 30 години (от 1994 г.).

Още от по-важните събития през годините, случили се по света и у нас на днешния 3 август:

1492 г. – Христофор Колумб отплава от пристанището Палос де ла Фронтера в Испания на Първата си експедиция с корабите Санта Мария, Пинта и Ниня.

1529 г. – В Италия е подписан „Мирът на дамите“ – мирен договор за прекратяване на военния конфликт между Испания и Франция.

1610 г. – Капитан Хенри Хъдсън, търсейки нов проход към Тихи океан, открива проток, кръстен на неговото име.

1692 г. – Деветгодишната война: Франция побеждава в Щайнкирк обединените холандски, немски и британски войски.

1778 г. – В Милано е открит оперният театър Ла Скала.

1804 г. – Състои се сватбата на Великия херцог Карл Фридрих Сакс-Ваймар-Айзенах и Мария Павловна.

1809 г. – Екатерина Павловна сключва брак с първия си братовчед херцог Георг фон Олденбург.

1887 г. – Разпуска се Третото велико народно събрание, след полагането на клетва на германския принц Фердинанд Сакс-Кобург-Гота, избран за български княз.

1889 г. – В Ница е открит астероида 285 Регина.

1902 г. – Основан е аржентинският футболен отбор КА Тигре.

1903 г. – Илинденско-Преображенско въстание: В град Крушево, Македония, българските въстаници обявяват създаването на Крушевска република, която съществува само 10 дни.

1904 г. – В Пловдив е основан Общият работнически синдикален съюз (ОРСС).

1911 г. – Италианските войски пускат със самолети бомби над турските позиции в Триполи, което е първото използване на самолети при военна операция.

1914 г. – Първа световна война: Германия обявява война на Франция.

1927 г. – Започва първата екуменическа църковна конференция в Лозана.

1934 г. – В Царство България е проведена общинска реформа, при която общините са лишени от автономия и броят им е намален повече от три пъти до около 800.

1940 г. – Литва е включена официално в територията на СССР.

1940 г. – Втората световна война: Италианската армия навлиза в Британска Сомалия.

1948 г. – Публикуван е указ за закриване на чуждите училища в Народна република България.

1950 г. – Политбюро на ЦК на БКП решава да се поощрява с всички средства изселването в Турция на турското население и преди всичко от родопските гранични райони.

1952 г. – Закрити са Летни олимпийски игри 1952 в Хелзинки, по време на които боксьора Борис Николов печели първия български олимпийски медал.

1960 г. – Нигер придобива независимост от Франция.

1975 г. – Частно нает „Боинг 707“ се удря в планински връх и се разбива близо до Агадир, Мароко и убива 188 души на борда.

1977 г. – Избухва стачка на миньорите от въгледобивния басейн „Валя Жиулуй“ в Румъния против режима на Николае Чаушеску. В нея участван около 35 000 души.

1980 г. – В Москва са закрити XXII Олимпийски игри, бойкотирани от западните страни, в които Народна република България печели 8 златни, 16 сребърни и 17 бронзови медала и заема 3-то място в крайното класиране.

1994 г. – Състои се премиерата на американския филм „Реална опасност“.

2000 г. – Чилийският Върховен съд отнема съдебния имунитет на генерал Аугусто Пиночет.

2001 г. – Ражда се първото бебе в България, заченато по метода инвитро от замразен ембрион.

2004 г. – От военновъздушната база Кейп Канаверал, САЩ, е изстрелян към Меркурий космическият апарат МЕСИНДЖЪР на НАСА.

2004 г. – Пиедесталът на Статуята на свободата в Ню Йорк е открит за посещения след затварянето му при Атентатите от 11 септември 2001 г.

2006 г. – XL народно събрание ратифицира Конвенцията на ООН срещу корупцията.

2014 г. – Тежко наводнение в град Мизия с жертви и стотици евакуирани хора.

Редактор "Екип на Петел",

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