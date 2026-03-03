На 3 март през 1904 г. е направен първият звукозапис на политическа реч с цилиндър на Томас Едисън

снимка: Уикипедия, Библиотека на Конгреса, Вашингтон

На 3 март 1904 г. при използване на цилиндъра на американския изобретател Томас Едисън е направен първият звукозапис на политическа реч на кайзера на Германия Вилхелм II.

Ето какво още се е случило на днешната дата:

Събития:

1431 г. – Начало на понтификата на папа Евгений IV

1517 г. – Експедицията на испанските мореплаватели Франсиско Кордова и Антон Аламинос достига полуостров Юкатан.

1578 г. – На входа на двореца си в Анхиало е обесен по заповед на султан Мурад III архонтът на Константинопол – Михаил Кантакузин Шейтаноглу.

1585 г. – Във Венеция е открит Олимпийският театър, проектиран от Андреа Паладио.

1845 г. – Флорида става 27-ият щат на САЩ.

1855 г. – Александър II официално се възцарява като император на Руската империя.

1857 г. – Втора опиумна война: Франция и Великобритания обявяват война на Китай.

1861 г. – Александър II премахва с манифест крепостното право в Русия.

1875 г. – Състои се премиерата на операта Кармен в парижката Опера комик.

1878 г. – Руско-турска война (1877-1878): Русия и Османската империя подписват прелиминарния (предварителен) Санстефански мирен договор, с който се слага край на войната и де факто се създава Третата българска държава.

1886 г. – Сръбско-българската война: След приключване на войната е сключен Букурещки договор между България и Сърбия.

1891 г. – В правилата на футбола е въведена дузпата, а прилагането ѝ започва от следващия сезон.

1904 г. – При използване на цилиндъра на Томас Едисън е направен първият звукозапис на политическа реч – на кайзера на Германия Вилхелм II.

1912 г. – Във Варна е учреден Юношеският туристически съюз Галата.

1913 г. – Основан e футболен клуб Тича, известен днес като ПФК Черно море.

1918 г. – Първата световна война: Подписан е Брест-Литовският договор между от една страна Германия, Австро-Унгария, Османската империя и България, и от друга страна – болшевишкото правителство на Русия, даващ независимост на Полша, Финландия, Литва, Латвия и Естония.

1923 г. – Излиза първият брой на списание „Тайм“

1924 г. – Със закон на Националното събрание на Турция халифатът е отменен, а последният халиф Абдул Меджид II и всички преки членове на династията Осман са прогонени от Турция.

1924 г. – В България по решение на правителството са арестувани около 500 дейци на ВМРО.

1931 г. – Приет е съвременният Химн на Съединените американски щати.

1938 г. – В Саудитска Арабия са открити големи находища на нефт.

1941 г. – Втората световна война: Великобритания скъсва дипломатически отношения с България.

1941 г. – Холокост: Германските окупатори създават в Краков еврейско гето.

1945 г. – Втората световна война: Финландия обявява война на Хитлеристка Германия.

1946 г. – Самолетът при полет 6-103 на „Американ Еърлайнс“ се разбива в склон на планина в Калифорния и убива всички 27 души на борда.

1958 г. – Нури ал-Саид става министър-председател на Ирак за 14-и път.

1961 г. – Хасан II става крал на Мароко.

1974 г. – Самолетът при полет 981 на „Търкиш Еърлайнс“ на турските авиолинии катастрофира близо до гората Ерменонвил, Франция – загиват всички 346 души на борда.

1980 г. – Робърт Мугабе съставя първото правителство на Зимбабве (дотогава Родезия), след получената независимост от Великобритания.

1992 г. – Босна и Херцеговина обявява независимост от Югославия.

1997 г. – Открита е най-високата постройка в Нова Зеландия – кулата Скай Тауър (328 m), построена в Окланд за две години и половина.

2002 г. – Народът на Швейцария решава в референдум страната да стане член на ООН.

2005 г. – Американският пилот Стив Фосет приключва околосветския си полет със самолета GlobalFlyer без междинно зареждане с гориво, започнат на 28 февруари.

Празници:

Международен ден на писателите

България – Ден на Освобождението на България от османска власт (от Османска империя, 1878 г., национален празник)

Грузия – Ден на майката

– Ден на националното обединение Япония – Ден на детето

