На 3 октомври имен ден празнуват 3 светли имена

03 Октомври Имен ден: Денис, Денислав, Денислава

Денис означава „Прослава деня и светлината”.

"Денис" от турски означава море. Море от слава. От славянски - изгрев. От Дениc + наставката слав.

ТЪЛКУВАНЕ НА ПЪРВАТА БУКВА НА ИМЕТО Д

Форма: Стабилна и симетрична буква, стъпила здраво на земята. Горния затворен обем е знак за сила, икономии и вътрешни ограничения. Долната част във вид на стабилна основа показва материалност и уравновесяване.



Символика: Буква, която "съдържа активна сила, в състояние да примири противоположностите между физическия и Божествения свят". Свързана със закона за Равновесието. "Означава познаване на законите на Любовта". Числото на буквата отговаря на планетата Меркурий и на зодия "Близнаци". Асоциира се с V-та Аркана на Таро - "Папата".



Тенденции: Начално Д в името е индикатор за независим, взискателен, убедителен и адаптивен човек. Характелна умствена активност. Душевна сила, аналитични заложби, прозорливост и интуиция. Понякога - противоречие между външния вид и душевността или способностите на индивида. Действията са мотивирани от ентусиазъм, оригинални идеи, практичен усет, изпълнителност и реализъм. Стойност 5 на буквата Д показва влечение към социални области на реализация (политика, медии) или нетрадиционни сфери на познанието (психоанализи, окултизъм). Обичат разнообразието и промените, но се стремят към сигурност и стабилност - в живота и личните отношения.



Негативен план: Инертност, пасивност, скептицизъм. Повърхностност, избухливост, сарказъм, инат. Склонност към авантюризъм или затваряне в себе си.

На 3 октомври православната църква почита паметта на Св. Дионисий Ареопагит.

Св. свещеномъченик Дионисий Ареопагит бил родом от Атина, обърнат във вярата от апостол Павел. Един от първенците на атинския съд-ареопаг, който след като се покръстил, проповядвал Христовата вяра, пише plovdiv.utre.bg.

Заедно с апостолите отишъл в Йерусалим за погребението на Богородица. После бил на проповед в Галия, Франция - в Париж. С двама свои ученици бил посечен в 96 година при император Дометиан.

