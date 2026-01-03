На 3 януари 1988 г. в България се ражда първото бебе, заченато по метода „инвитро“

илюстрация: Пиксабей

На 3 януари 1988 година, в Института по акушерство и гинекология към Медицинска академия – София, се ражда първото в България бебе, заченато по метода „инвитро“.

То е с тегло 3,3650 кг, 52 см височина и е кръстено Илияна – на името на проф. Илия Ватев, ръководител на лабораторията към Катедра „Биология“ на Медицинския университет в столицата, припомня БТА. Момичето се ражда в 16:11 ч., което превръща България в първата страна в Югоизточна Европа, в която успешно се извършва подобна процедура.

Няколко дни по-късно, на 14 януари 1988 г., в Акушеро-гинекологично отделение на Втора градска обединена болница, се ражда и второто в страната бебе чрез оплождане „инвитро“, допълва БТА. Седмица след това, по повод честването на Деня на родилната помощ (21 януари) и очакванията за раждането на деветмилионния жител на България, първите резултати от „инвитро“ оплождането са посочени като добри примери в контекста на успешно водена демографска политика.

В България опитите за зачеване по метода за асистирана репродукция започват още през 1976 г. от екип в Медицинска академия в София. Идеята за създаване на програма за прилагане на лечение чрез метода е на доцент Илия Ватев, ръководител на лабораторията към Катедра „Биология“ на Медицинския университет. Той въвежда изцяло ново направление в българската медицина чрез фундаменталните разработки на техники за „инвитро“ оплождане, микроманипулации върху яйцеклетки и ранни ембриони.

Проф. Ватев основава първата специализирана лаборатория за „инвитро“ оплождане и предимплантационна ембриология в България.

В бюлетин „Вътрешна информация“ на БТА четем за раждането на първото бебе в България заченото по метода „инвитро“:

Бъди щастлива, Илияна!

София, 3 януари 1988 г. /кор. на БТА Екатерина Борисова/ Днес в 16 часа в Научноизследователския институт по акушерство и гинекология към Медицинската академия се роди първото бебе чрез извънтелесно оплождане. То тежи 3650 грама и е с дължина 52 сантиметра.

Щастливата майка е Тина Тирилова – 22-годишна работничка в завода за релета в град Рила.

Раждането е осъществено по оперативен път от доцент Георги Йорданов – заместник-главен директор на НИАГ. Асистират му д-р Стоян Стоянов – ръководител на отделението по женски стерилитет към Института и анестезиологът д-р Чавдар Чернев.

„Инвитро“ оплождането, което е осъществено под ултразвуков контрол, е метод, който се прилага в световната практика от 7-8 години. И както подчерта д-р Стоянов – това е голям успех за нашата страна. Работата по прилагането на този съвременен метод трябва да продължи, защото той може да помогне на жени, които са лишени от възможността да бъдат оплодени по нормален път.

