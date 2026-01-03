На 3 януари е роден Мел Гибсън

кадър: Greg2600

Мел Гибсън (на английски: Mel Gibson) е американски актьор, режисьор, продуцент и сценарист.

Известен е най-вече с ролите си в „Смъртоносно оръжие“ и „Смело сърце“ и с режисурата на „Страстите Христови“.В най-добрата си форма Гибсън е висок 177 см.

Мел е роден в Пийкскил в окръг Уестчестър, щат Ню Йорк, и е шестото дете от общо 11 в семейството на писателя Хътън Гибсън (1918 – 2020) и Ан Патриша. Майка му умира през декември 1990 г. Баба му е оперната певица Ева Милот (1875 – 1920), а дядо му Джон Хътън Гибсън е американски тютюнопроизводител, милионер.

На 12-годишна възраст заживява в австралийския град Сидни. Следва актьорско майсторство в Националния институт за драматично изкуство, където играе с Джуди Дейвис в театрална постановка на „Ромео и Жулиета“.

През 1980-те основава продуцентската компания „Айкън Пръдъкшънс“. През 1981 г. участва във филма „Галиполи“ и печели награда за най-добър актьор от Австралийския филмов институт.

Филмът „Лудия Макс“, неговият дебют като актьор и всъщност филмът, който го изстрелва на върха, е нискобюджетно фентъзи на Джордж Милър.

През 1995 г. Гибсън продуцира, режисира и участва във филма „Смело сърце“, за който печели Златен глобус за най-добър режисьор, „Оскар“ за най-добър режисьор и най-добър филм. След това режисира и продуцира „Страстите Христови“ – успешна, но и силно критикувана библейска драма. През 2006 г. режисира „Апокалипто“.

Кариерата му се възражда с участието му във филма „Бобъра“ (2011) и режисьорското му завръщане след 10-годишно отсъствие – „Възражение по съвест“, който печели два „Оскара“ и получава още четири други номинации, включително за най-добър филм и за най-добър режисьор – втората му номинация в тази категория.

