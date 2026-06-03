На 3 юни рожден ден има Цонко Цонев

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Цонко Здравков Цонев е български политик. От 2003 г. до 2015 г. е кмет на Каварна.

Роден е на 3 юни 1967 г. Завършва средно образование в МГ „Иван Вазов“ в Добрич. Висшето си образование получава в Юридическия факултет на Софийски университет „Климент Охридски“.

През 1994 – 95 г. е юрист на община Каварна на граждански договор, а от 1995 до 1999 г. е общински съветник в Каварна. Бил е адвокат в адвокатска колегия в Добрич, специалист по граждански дела.

Избран за Мъж на България за 2005 г. Известен е като фен на рок музиката и по негова идея се провежда фестивалът Каварна рок фест.

От 2015 г. до 2019 г. е независим общински съветник, издигнат от инициативен комитет.

Редактор "Екип на Петел",

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