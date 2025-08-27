На 30 август настъпва рязък обрат на времето

Пиксабей

Обрат във времето: Последните часове на август ще ни донесат обрат в топлия цикъл. Почти до края на месеца слънцето ще ни радва с ясни дни и лека облачност, без очаквани валежи.

Сутрините ще са прохладни, на места температурите ще падат под 15 градуса, докато дневните стойности ще се покачват до приятни 30–35 градуса.

Кулминацията на топлия цикъл ще настъпи в събота, когато термометрите ще показват 36–37 градуса в обичайно горещи региони като Дунавската равнина, Югоизтока и долното течение на река Струма.

Вечерта на 30 и на 31 август ще премине студен атмосферен фронт.

За кратко ще се усили вятърът от Северозапад. Ще има валежи - локално временно интензивни, с гръмотевици и с предпоставки за градушка. Явленията ще се развиват в хода на неделния ден, който ще е по-хладен - с температури от 25 до към 30 градуса.

В първите 2 дни на септември ще е свежо и слънчево.

В понеделник температурите през деня ще са в интервала 27-32 градуса, във вторник - между 30 и 25 градуса. Сутрините ще са хладни.

Ранните прогнози допускат преминаване на фронтове с валежи около 3, след това - на 6 и 7 септември. При подобни обстановки можем да очакваме интензивни, но ограничени по обхват извалявания и временно понижение на температурите с усещане за приближаващата есен.

По Черноморието ще е преобладаващо слънчево до 31 август.

Едва привечер в неделя се очакват локални валежи. Вероятност за такива има на 3, след това на 7 и 8 септември, отново по-късно през деня. Около преминаващите смущения ще има усилвания на вятъра. Следобедните температури в повечето от дните ще са около и малко под 30 градуса.

Високи вълни се очакват на 28 и 29 август. След това, в първите дни на септември морето ще е по-спокойно.

