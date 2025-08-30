На 30 август рожден ден има Александър Кадиев

снимка: Булфото

Александър Кадиев е роден на 30 август 1983 г. в град София.

Син е на актрисата Катерина Евро и Георги Кадиев.

Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ при професор Стефан Данаилов през 2008 г.

Участва в постановките „Укротяване на опърничавата“, „Великолепния рогоносец“, „Красотата спи“, „Горката Франция“, „Скъперникът“, „Посещението на старата дама“ и други. Става по-известен с ролята си на Пламен в сериала „Стъклен дом“.

От 2012 г. е водещ на предаването „Преди обед“ по bTV заедно с Десислава Стоянова. През 2015 г. (сезон 4) е водещ на реалити шоуто „България търси талант“ по bTV заедно с актрисата, телевизионна водеща и модел Мария Силвестър.

През 2019 г. (сезон 6) и 2021 г. (сезон 7) води шоуто с Даниел Петканов.

През 2014 г. печели наградата „Икар“ на Съюза на артистите в България „за поддържаща мъжка роля“, за ролята на Клеант в „Скъперникът“.

През октомври 2019 г. в кината дебютира комедийният филм „Завръщане“, където Кадиев изпълнява ролята на Ангел Дамянов.

В 2021 г. като водещ в предаването „Преди обед“ Кадиев прави скандални изявления, които са характеризирани като проява на расизъм и трансфобия. След протестно писмо Кадиев се извинява публично.

На 19 март 2015 г. Кадиев и приятелката му стават родители на дъщеря.

От 1 януари 2024 г. е водещ на забавното куиз шоу „Кой да знае?“ по bTV. През пролетта е един от двамата капитани в телевизионната игра „Аз обичам България“.

