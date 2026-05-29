На 30 май, събота - повече облаци и краткотрайни валежи

Температурите следобед ще достигнат между 22 и 27 градуса в по-голямата част от страната.

След по-хладното майско утро, днес времето в страната постепенно се стабилизира и до края на деня над по-голямата част от България ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще се задържи над източните райони, но валежи не се очакват.

Ще продължи да духа умерен северозападен вятър, който ще поддържа усещането за по-свежо време, особено в Дунавската равнина и по Черноморието.

Температурите следобед ще достигнат между 22 и 27 градуса в по-голямата част от страната. По-хладно остава по Черноморието и в Североизточна България – около 19 –21 градуса, предаде БГНЕС.

Данните на НИМХ към 12.00 часа днес показват 22 градуса във Видин, Лом и Монтана, 20 градуса във Враца, Плевен и Ловеч, 20 градуса в Русе и Свищов, 18 градуса във Велико Търново и 19 градуса в Сливен. В София по обяд бяха измерени 20 градуса, а в Пловдив – 23 градуса. Най-топло е в югозападните райони – 25 в Сандански и 24 градуса в Пазарджик. По морето температурите са между 19 и 20 градуса – 20 във Варна и 19 в Бургас.

В планините остава значително по-хладно – на връх Ботев температурата по обяд е била минус 1 градус, а на Мусала – минус 2 градуса. По високите части духа силен северозападен вятър.

През нощта срещу събота над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо, със слаб западен вятър.

Утре, 30 май, денят ще започне със слънчево време, но следобед облачността ще се увеличава. Над Рило-Родопската област и в Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи, а в североизточните райони и гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен от запад, а в Дунавската равнина временно и силен.

Максималните температури в събота ще се повишат и ще бъдат между 24 и 29 градуса, около 24 градуса в София. По Черноморието ще остане малко по-хладно – между 23 и 25 градуса, с временни увеличения на облачността и локални превалявания по северното крайбрежие. Морската вода е с температура между 16 и 19 градуса, а вълнението ще бъде около 2 бала.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но следобед над Рила и Родопите ще се развива купеста облачност с краткотрайни валежи. Температурите ще достигнат около 16 градуса на 1200 метра и около 8 градуса на 2000 метра надморска височина.

