На 30 май рожден ден има Станислава Армутлиева

На 30 май 1971 г. рожден ден има Станислава Армутлиева.

Станислава Армутлиева, по-известна и като Саня, е български продуцент и управител на музикална компания „Вирджиния Рекърдс“ от 1991 година (основана, за да бъде партньор на „Полиграм“).

Няколко години по-късно „Полиграм“ става част от музикалния концерн „Сийграм“, който е собственик и на „Юнивърсъл мюзик“. Така се ражда голямата музикална компания „Юнивърсъл мюзик груп“, а неин ексклузивен партньор за България е именно „Вирджиния Рекърдс“.

Станислава Армутлиева е и председател на Управителния съвет на Българската асоциация на музикалните продуценти. Завършила е актьорско майсторство във ВИТИЗ. Няма музикално образование.

През 2015 г., след фалита на Корпоративна търговска банка, става ясно, че управляваният от Армутлиева оператор на авторски права за музика ПРОФОН има депозит от 10 млн. лв. в банката. Според Армутлиева парите са от непотърсени от артисти отчисления за авторски права. Към 2017 г. парите все още не са разпределени към артистите.

Армутлиева е жури във втория, третия, четвъртия и петия сезон на „X Factor“ България.

