На 30 октомври празнуват красиви имена
Снимка: Булфото
На 30 октомври православната църква отбелязва деня на Светите мъченици Зиновий и сестра му Зиновия.
Името Зорница има славянски произход и означава "зора". Зорница е богинята на утрото в славянската митология.
Светите мъченици Зиновий и Зиновия - негова сестра, били родом от град Егей в Мала Азия. Те живели през III в. и заради вярата си в Христа били подложени на тежки мъчения и накрая били посечени през 285 г.
30 октомври е посветен и на Св. крал Стефан Урош I - Милутин, сръбски крал светец, който е издигнал множество свети обители и църкви. Мощите му вече над 550 години се съхраняват в митрополитската катедрала „Света Неделя" в София.
Св. Милутин е царувал 42 години и изпълнил едно свое дадено обещание - колкото години царува, толкова църкви да построи.
Имен ден празнуват Зорица, Зорница, Зорка, Зоран, отбелязва Дарик.
