На 30 юли отбелязваме Световния ден на приятелството

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30 юли е Международен ден на приятелството. Той се отбелязва от 2011 година по решение на Генералната асамблея на ООН, пише Imenata.com .

Първоначално идеята идва от Парагвай, където такъв ден се празнува от 1958. След дългогодишно лобиране в ООН инициативният комитет най-сетне получава датата 30 юли като официално призната. В резолюцията пише, че ООН отчита важността и значението на приятелството като благородно и ценно човешко чувство за хората от целия свят. ООН взема предвид, че приятелството между хората, между нациите и културите може да вдъхнови световен мир, че това е начин да се построят мостове между тях.

Редактор "Екип на Петел",

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