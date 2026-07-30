На 30 юли отбелязваме Световния ден на приятелството
Снимка: Pexels
30 юли е Международен ден на приятелството. Той се отбелязва от 2011 година по решение на Генералната асамблея на ООН, пише Imenata.com.
Първоначално идеята идва от Парагвай, където такъв ден се празнува от 1958. След дългогодишно лобиране в ООН инициативният комитет най-сетне получава датата 30 юли като официално призната. В резолюцията пише, че ООН отчита важността и значението на приятелството като благородно и ценно човешко чувство за хората от целия свят. ООН взема предвид, че приятелството между хората, между нациите и културите може да вдъхнови световен мир, че това е начин да се построят мостове между тях.
Редактор "Екип на Петел",
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