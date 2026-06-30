На 30 юни 1925 г. е прокаран първия телефонен кабел, свързващ Европа и Южна Америка по дъното на Атлантическия океан

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На 30 юни 1925 г. завършва прокарването на първата мащабна подводна кабелна система. Тя свързва Европа с Южна Америка по дъното на Атлантическия океан. Това историческо постижение поставя основите на трансокеанската комуникация между двата континента.

Макар в български исторически хроники събитието често да се описва като „телефонен кабел“, от технологична гледна точка това всъщност е телеграфен кабел с изключително значение за времето си. Истинските подводни телефонни кабели за пренос на глас (като знаменития TAT-1 между Северна Америка и Европа) се появяват едва през 50-те години на XX век поради нуждата от специфични подводни усилватели.

Ключови факти за кабела от 1925 г.:

Маршрут: Линията тръгва от Анцио (Италия), преминава през Малага (Испания), Канарските острови (Лас Палмас), Азорските острови и Кабо Верде, за да достигне до крайбрежието на Южна Америка (Бразилия и Аржентина).

Дължина: Проектът изисква полагането на над 9000 морски мили (близо 16 600 километра) подводни кабели.

Цел: Проектът осигурява на Италия и Южна Европа директна, независима и бърза телеграфна връзка с Южна Америка, улеснявайки комуникацията за бизнеса, пресата и огромната италианска емигрантска общност в Аржентина и Бразилия.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 30 юни:

350 г. – Римският узурпатор Непоциан от Константиновата династия е победен и убит от въоръжените сили на узурпатора Магненций.

763 г. – В битката при Анхиало българската войска, предвождана от кан Телец, търпи поражение от византийците, командвани от император Константин V.

1876 г. – Избухва Сръбско-турска война, в която като доброволци вземат участие и много български национал-революционери.

1894 г. – Корея обявява независимост от Китай.

1908 г. – В Сибир е регистрирана огромна експлозия, която се предполага, че е предизвикана от падане на т.нар. Тунгуски метеорит.

1913 г. – Турция се включва в Междусъюзническата война.

1925 г. – Завършено е прокарването на телефонен кабел между Европа и Южна Америка по дъното на Атлантическия океан.

1934 г. – В Нацистка Германия по нареждане на Хитлер се провежда брутална политическа чистка сред членовете на Щурмабтайлунг, известна като Нощ на дългите ножове.

1956 г. – „Дъглас DC-7 Мейнлайнър“ на „Юнайтед Еър Лайнс“ и „Локхийд L-1049A Супер Констелейшън“ на „Транс Уърлд Еърлайнс“ се сблъскват над Гранд Каньон в Аризона и се разбиват, а така убиват всички 128 на борда на двата самолета.

1960 г. – Конго обявява независимост от Белгия, една седмица по-късно започва гражданска война.

1971 г. – При катастрофа с кола в прохода „Витиня“ загиват легендарните български футболисти от „Левски“ Георги Аспарухов и Никола Котков.

1971 г. – Екипажът на съветския космически кораб Союз 11 загива при завръщането си на Земята, след изтичане на въздуха през повредена клапа.

1977 г. – Разпусната е военната организация СЕАТО.

1982 г. – Ричард Никсън пристига на посещение в България. Среща се с Тодор Живков в резиденция Евксиновград край Варна. Визитата има частен характер и продължава от 30 юни до 2 юли.

1990 г. – Източна и Западна Германия сливат икономиките си.

1993 г. – Блага Димитрова подава оставка като вицепрезидент на България.

1999 г. – Българското правителство продава 75% от националния превозвач авиокомпания Балкан на израелската фирма Зееви Груп.

2002 г. – Бразилия става световен шампион по футбол след победа с 2:0 над Германия на финала на Световното първенство в Япония и Южна Корея.

2002 г. – В Боливия се провеждат президентски избори и за президент, с 22,5% от гласовете на избирателите, е избран Гонсало Санчес де Лосада.

2005 г. – Испания узаконява еднополовите бракове.

2008 г. – „Майкрософт“ спира продажбите на Windows XP.

2009 г. – Самолетът при полет 626 на „Йемения“ се разбива в Индийския океан близо до Коморските острови и убива 152 от 153-мата души на борда. 14-годишно момиче на име Бахия Бакари оцелява след катастрофата.

2017 г. – Германия узаконява еднополовите бракове.

Редактор "Екип на Петел",

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