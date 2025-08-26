На 31 август изтича важен срок за сметките за парно и топла вода

Пиксабей

Срокът за възражение срещу изравнителните сметки за парно и топла вода изтича на 31 август, напомня омбудсманът Велислава Делчева.

"Във връзка с постъпващите жалби от граждани, в края на кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение за периода 2024-2025 г., омбудсманът Велислава Делчева напомня на клиентите на топлинна енергия, при които се изготвят годишни изравнителни сметки и имат възражения срещу начислените задължения, че срокът за подаване на рекламации изтича на 31 август. Срокът за рекламации е предвиден в Наредбата за топлоснабдяването", посочват в съобщение до медиите от институцията, предаде БНР.

Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал в изравнителната сметка. При съмнение относно верността на изравнителната сметка или на годишната фактура, има възможност да подаде възражение в рамките на този срок.

В случай, че клиент не е получил изравнителната си сметка и годишната фактура за периода, в негов интерес е да ги изиска от съответното дружество.

След изтичането на нормативно определения срок не се приемат рекламации/възражения за преработване на изравнителната сметка, допълват от институцията и уточняват, че в такъв случай омбудсманът не може да окаже необходимото съдействие. Тогава потребителите могат да обжалват сметката си само по съдебен ред.

В срок до 31 август може да се заяви и допълнителен отчет на уредите, особено важно за тези, които не са осигурили достъп на редовните дати за отчет.

Правото на реално измерване и отчитане на потреблението е едно от основните права на гражданите, подчертава омбудсманът.

