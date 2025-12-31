На 31 декември рожден ден има Ани Пападопулу

снимка: Булфото

Ана Хараламбу Пападопулу е българска театрална и филмова актриса от гръцки произход.

Родена е на 31 декември 1978 г. в град София. Израства в България в лекарско семейство с гръцки произход.

Завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на професор Стефан Данаилов през 2000 г. Три години по-рано дебютира в Народния театър с ролята на Ана в „На дъното“ от Максим Горки. Сред постановките, в които е играла, са „С любовта шега не бива“, „Домът на Бернарда Алба“, „Пушката ще гръмне след антракта“ и др. Участва в постановките на Театър 199: „Рибарят и неговата душа“ по Оскар Уайлд и „Пиесата за бебето“ от Едуард Олби.

