На 31 октомври краен срок за плащане на данък сгради и МПС без лихва

22.10.2025 / 21:03 0

Наближава 31.10.2025 г, когато изтича срокът за заплащане на втората вноска от задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2025 г., съобщават от общинската дирекция "Местни данъци и такси".

От там напомнят, че сроковете за плащане на задълженията на гражданите за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2025 г. са, както следва: 

Първа вноска - до 30.06.2025 г.

Втора вноска - до 31.10.2025 г. 

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие.

 

