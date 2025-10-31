На 31 октомври рожден ден има актрисата Светлана Янчева

снимка: Булфото

Светлана Янчева Янчева е българска актриса.

Родена е в град Бургас. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на професор Николай Люцканов през 1986 г.

Работила е в Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ Шумен, Нов драматичен театър „Сълза и смях“, театър „Сфумато“ и Театър 199.

Първата проява в киното, която ѝ носи широка популярност, е главната роля във филма на режисьора Петър Попзлатев „Аз, Графинята“ през 1989 г. Известна е с участието си във филмите „Нещо във въздуха“ (1994 г.), „Подгряване на вчерашния обед“ и „Разследване“ през 2006 г. и други. Добре позната е с многото си роли на софийски театрална сцени, между които в Народния театър „Иван Вазов“ и Малък градски театър „Зад канала“.

Театрални роли

„Таралеж“ (Иван Радоев) – Боряна

„Чайка“ (Антон Чехов) – Маша

„Луда трева“ (Йордан Радичков) – Суса

„Квартет“ (Хайнер Мюлер)

„Верона“ (Уилям Шекспир)

„Пиеса за бебето“ (Едуард Олби)

„Мъртвешки танц“ (Аугуст Стриндберг)

„Валентинов ден“ (Иван Вирипаев)

„Животът е прекрасен“ (по „Самоубиецът“ на Николай Ердман)

„Морски пейзаж“ (Едуард Олби)

„Хамлет“ (Уилям Шекспир) – Гертруда

„Жана“ (Ярослава Пулинович) – Жана

„Човекът, който искаше“ (Антон Чехов)

„Приятелки мои“ (драматизация на Теди Москов и Симон Шварц по филма на Марио Моничели „Приятели мои“)

„Пияните“ (Иван Вирипаев)

„Танцът Делхи“ (Иван Вирипаев)

„Зимата на нашето недоволство“ (драматизация на Юрий Дачев по едноименния роман на Джон Стайнбек)

Награди

Получава награда за женска роля във филма „Подгряване на вчерашния обед“[, както и наградата на Обществото на независимите театрални критици (ОНТК) за 2012 г. за ролята си на Серафима Илинична в спектакъла „Животът е прекрасен“.

През 2023 г. получава награда „Икар“ за водеща женска роля за Уини в „О, щастливи дни“ от Самюел Бекет в постановка на реж. Маргарита Младенова, Театрална работилница „Сфумато“.

