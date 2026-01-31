На 31 януари рожден ден има Ивана

Булфото

Ваня Калудова, известна под артистичния си псевдоним Ивана, е българска попфолк певица. С дебют през 1999 г. тя е доминираща фигура в поп-фолк жанра през първото десетилитие на 21 век.

Биография

Ивана е родена на 31 януари 1969 година в Айтос. Днес тя става на 54 години.

Тя е единственото дете в семейството на Кина и Тодор Калудови. Всички в нейния род са музиканти, като най-голямо влияние върху нея упражнява баща ѝ. Той е известен акордеонист. Бабата, на която Ивана е кръстена, също е била певица. Твърди се, че Ивана е била едва 4-5-годишна, когато е запяла. Първата песен в детския ѝ репертоар е „Имала майка едно ми чедо“. Бащата на певицата работи със свой оркестър по Черноморието.[1] Ивана е завършила специалност Финанси в Стопанска академия, Свищов, но не е работила нито един ден по тази си специалност.[1] По време на следването си се омъжва и през 1993 г. ражда дъщеря си Теодора.

Музикална кариера

1999 – 02: Началото: „100 патрона“, „Ивана live“

Талантът на певицата е забелязан от управителя на „Пайнер“ ООД инж. Митко Димитров и през 1999 г. тя получава предложение да подпише договор с фирмата. Първата ѝ записана песен е „Идол“. Втората е дует с Коста Марков – „Дърво без корен“. Третата песен е и първият хит на певицата – „100 патрона“. Дебютният албум на Ивана, който се появява през лятото на 2000 г., е наречен на тази песен. До края на 2000 г. с видеоклипове излизат песените „Добра среща, приятели“ и „Късно е“, а в началото на 2001 г. с клипове се появяват песните „Вик“, „Уморени и студени“, „Мъж ли е“ и ремикса на „100 патрона“. След излизането на дебютния албум се появяват клиповете на дуета с Деси Слава – „Жадни за любов“ и соловите песни „Жените знаят как“ и „Смукача“. В края на годината се появява вторият албум на Ивана – „Ивана Live“, от него до края на 2001 г. с клип се излъчва вторият голям хит на певицата – песента „Грешна нощ“. В началото на 2002 г. излизат клиповете върху песните „Последна вечер“ и „Страх ме е“, а по-късно Ивана печели своята първа титла за Певица на годината – на церемонията за връчването на наградите на списание „Нов фолк“. През лятото на 2002 г. Ивана представя песен в бързо темпо „Палавник“. През есента на 2002 г. се появяват видеоклипове на баладата „Скитам се“ и народната песен „От извора“.

2003 – 06: Връх: „Мирише на любов“, „Без граници“, „Няма спиране“ и „Доза любов“

Първата песен, която певицата представя за 2003 г., е „Мирише на любов“, оказала се заглавна за третия ѝ албум. Той се появява през лятото на същата година, а с клипове се излъчват песните „К`ъв си ти бе“, „Безумна цена“ и „Шампанско и сълзи“, обявена впоследствие за златен хит на десетилетието. В края на лятото клип получава и гръцката балада „Нека пак да се излъжем“. Ивана се включва във фестивала „Тракия фолк 2003“, където печели награди за Артистична реакция в извънредна ситуация, Втора награда на журито за песента „Безумна цена“ и Награда за песен. До края на 2003 г. излиза видеоклип върху песента „Стара история“. Макар и без видеоклипове, се открояват още песните „Убиец на любов“ и „В ръцете ти“. През есента на същата година Ивана записва още един албум – този път фолклорен, който носи заглавието „Без граници“. Албумът съдържа 11 народни песни, претворени по различен начин от певицата. В началото на 2004 г. на наградите на телевизия Планета изпълнителката печели титлата „Певица на годината“, като в следващите три години тя затвърждава победата си. Малко по-късно се появява и последният видеоклип към песен от албума „Мирише на любов“, а той е към песента „Ти и той“. През лятото с клипове излизат песните „Освободете дансинга“, „Като на 17“ и „Стриптийз“. През есента на същата година Ивана записва и издава петия си самостоятелен албум, озаглавен „Няма спиране“, Впоследствие проектът е обявен за Албум на десетилетието, а от него до края на 2004 г. с видеоклип се излъчва песента „Нещо неТипично“.

През пролетта на 2005 г. се появяват видеоклипове върху още две песни от албума „Няма спиране“ – „Не е ваша работа“ и „Ах, тези пари“. През лятото на 2005 г. Ивана за първи път се включва в турнето на фирма „Пайнер“ като закрива концертите. През месеците юли и август, в рамките на няколко седмици, се появяват песните „Доза любов“, „Ние сме номер 1“ и „Време за мъже“, като и върху трите се реализират видеоклипове. През 2005 г. Ивана прави турне в 5 български града заедно със сръбската певица Индира Радич. През декември същата година Ивана записва шестия си албум „Доза любов“ – по името на една от песните в него. До края на годината излиза видеоклипът на пилотната песен – „Парфюм“. В първите месеци на 2006 г. Ивана снима още два клипа на песни от последния си албум „Доза любов“ – те са на песните „Полужива“, чийто клип се появява в два варианта, и „Животът продължава“. В началото на лятото се появява видеоклип на още една песен от албума „Доза любов“ – песента „Седем дни“.

2006 – 09: „Празник всеки ден“, „Блясък в очите“ и „10 години любов ... и пак любов“

През лятото на 2006 г. за пореден път певицата се включва в лятното турне на димитровградската фирма и отново закрива концертите. За летния сезон Ивана представя още 3 нови песни и видеоклиповете към тях – „Това е парчето“, „Дъжд от рози“ и „Празник всеки ден“. През декември същата година на пазара е седмият самостоятелен албум на певицата – „Празник всеки ден“.

През януари 2009 г. Ивана представя нова балада и клип към нея – „Кръв ми капе от сърцето“, през пролетта с видео излиза и песента „The Man“. През лятото новите музикални предложения на певицата са песните „Тръгвам с тебе“ и „Недей“, като и на двете песни има видеоклипове, на „Недей“ има и ремикс, също с видео. През есента Ивана записва нов вариант на стара поп-песен – „Миг като вечност“ от репертоара на Тодор Върбанов. В клипа към песента участие вземат известните лица от екрана Димитър Рачков и Мария Игнатова. [4] В последните дни на годината с телевизионна версия се излъчва песента „Има ли нещо ново“. На Ивановден – 7 януари 2010 г. излиза двойна юбилейна компилация – „10 години любов ... и пак любов“, включила 32 от песните-емблеми на певицата. Седмици по-късно стартира едноименното клубно турне на певицата, чрез което своеобразно отбелязва творческия си юбилей. На 23 февруари на пищното събитие по повод Осмите годишни музикални награди на „Планета“, Ивана печели най-високото си отличие – Певица на десетилетието (2000 – 2009).

2010 – 15: „Обяснения не давам“ и „Не давам да се даваме“

През пролетта на 2010 г. Ивана представя баладата „Падни на колене“, а за през лятото промотира още три нови песни – „Уличник“ – в умерено темпо, „Душ или направо“ и „Уникална“ – в бърз ритъм. На 27 януари 2011 г. по телевизия Планета се излъчва видеоклипът на песента „По дяволите Рая“.

На 3 април се представя видеоклипът към песента „Ало, девойките“. През лятото на 2011 г. Ивана става ментор в риалити шоуто за нови таланти Гласът на България, което стартира от 18 юли по bTV. Участието на певицата там носи ѝ сближаване с музиканта Георги Милчев-Годжи, с когото скоро след това се стига до обща песен, озаглавена „Точка 18“.[13] На 25 август в ефир излиза лятното предложение на певицата и видеоклипът към песента „Златен“.

На 11 март 2012 г. в ефир се излъчва видеоклипът към песента „Остави ме“. На 11 юни 2012 г. се появява видеоклипът на „Второто хубаво“ – пилотната песен от деветия самостоятелен албум на Ивана „Обяснения не давам“. Появява се на 29 юни, след като в продължение на 4 години певицата не е записвала албум. На 27 август е факт видеоклипът към една от новите песни в албума „Надуйте музиката“. В началото на есента Ивана реализира самостоятелно национално турне, озаглавено „Надуйте музиката“, което започва от 15 септември и цели да обиколи възможно най-много български градове.В края на есента – на 28 ноември, с видеоклип се излъчва друга от новите песни в албума – баладата „Цял живот“. На 14 декември на пазара е пусната и поредицата „Златните хитове на Пайнер“, в която под номер 2 е албумът на Ивана. Той включва 10 от най-обичаните песни на певицата.На 6 май 2013 г. излиза новият клип на Ивана върху „Не давам да се даваме“ – песен с фолклорни мотиви. На 10 юни се излъчва клип на още една песен от последния албум на певицата, а той е върху песента „Наздраве“. Певицата продължава да реализира албума и на 13 август е промотирано видеото на друга от песните – „Магьосница“. През декември 2013 г. Ивана представя песента„Искам още“.

На 2 юли 2014 г. излиза проектът на Ивана „Много си готин“. В края на есента излиза следващият видеоклип на Ивана, който е към съвместната ѝ песен с Васил Иванов – „Ех, любов“.На 21 август 2015 г. излизат песните „Ало, мамо“ и „Всичко е наред“. На 24 септември Ивана промотира нов вариант на актуалния си песен „Всичко е наред“. В края на годината Ивана представи новия си проект „Ще ти взема всичките пари“. Същия месец излиза албумът на Ивана „Не давам да се даваме“. Дискът включва 13 песни и 4 инструментала. Певицата представя новия си видеоклип, който е към песента „Благодаря ти, Господи“.

