На 31 юли 1498 г. Колумб достига бреговете на остров Тринидад

Пекселс

На 31 юли 1498 година Христофор Колумб достига бреговете на остров Тринидад по време на своята трета морска експедиция. Това събитие бележи първото стъпване или забелязване на този район от европеец.

Островът е кръстен „Ла Тринидад“ (Света Троица) в чест на Светата Троица. Колумб дава това име заради трите отчетливи планински върха, които вижда на хоризонта.

Това е забележителен исторически момент, бележещ началото на европейския контакт с Южна Америка. По време на тази трета експедиция Колумб не само открива Тринидад, но и за първи път достига континенталната част на Южна Америка (в района на делтата на река Ориноко).

Това е третото плаване на Колумб към Новия свят, започнало от Испания с шест кораба. Веднага след Тринидад експедицията навлиза в залива Пария и вижда бреговете на днешна Венецуела.

Още от по-важните събития, случили се през годините по света и у нас на днешния 31 юли:

431 г. – Провежда се избора на папа Сикст III.

904 г. – Арабски пирати завладяват втория по значение град на Византийската империя Солун.

1009 г. – Папа Сергий IV става 142-ри папа.

1498 г. – По време на третата експедиция, до Западното полукълбо, Христофор Колумб става първият европеец, който открива остров Тринидад.

1547 г. – Анри II става крал на Франция.

1741 г. – Императорът на Свещената Римска империя Карл VII нахлува с войска в Горна Австрия и Бохемия.

1790 г. – Издаден е първият американски патент – за производство на калиев карбонат.

1825 г. – Ханс Кристиан Оерстед открива алуминия.

1877 г. – Руско-турска война (1877 – 1878): В Битката при Стара Загора войските на Сюлейман паша превземат и опожаряват Стара Загора.

1891 г. – Състои се първа аудиенция на Стефан Стамболов при султан Абдул Хамид II.

1893 г. – Проведени са избори за VII народно събрание, спечелени от Народнолибералната партия на Стефан Стамболов.

1919 г. – В Германия е приета Ваймарската конституция, според която страната става република и Райхстага се премества във Ваймар.

1932 г. – Нацистката партия печели повече от 38% от гласовете на парламентарните избори в Германия.

1936 г. – МОК решава следващите летни олимпийски игри да се проведат през 1940 г. в Токио, което не случва поради войните.

1938 г. – Царство България, Гърция, Турция, Югославия и Румъния подписват пакт за неагресия.

1941 г. – Холокост: По заповед на Адолф Хитлер, нацисткия райхсмаршал Херман Гьоринг издава писмена директива на генерала от СС Райнхард Хайдрих за изготвянето на „общ план за административните материали и финансовите разходи, необходими за желаното окончателно решение на Еврейския въпрос.“

1954 г. – Италианска експедиция, водена от Ардито Десио покорява за първи път връх К2 в Хималаите.

1961 г. – Създава се външнозастрахователно дружество „Булстрад“ – първото акционерно дружество в България.

1964 г. – Програма Рейнджър: Американската лунна сонда Рейнджър 7 предава първите близки снимки на Луната, които са 1000 пъти по-ясни от тези на земните телескопи.

1969 г. – С посещението на папа Павел VI в Уганда е осъществена първата папска визита в Африка.

1971 г. – Програма Аполо: Астронавтите от Аполо 15 за пръв път използват ръчно управляемо превозно средство, наречено Лунар Роувър, за придвижване по повърхността на Луната.

1973 г. – Самолетът при полет 723 на „Делта Еър Лайнс“ се разбива при заход за кацане на международното летище „Логан Бостън“, Бостън и убива всички 89 души на борда.

1979 г. – Министерският съвет на Народна република България излиза с разпореждане за организирането и провеждането на международната детска асамблея „Знаме на мира“ в София и за изграждане на монумента „Знаме на мира“.

1991 г. – Президентите на САЩ и СССР Джордж Буш и Михаил Горбачов подписват договора СТАРТ за съкращаване на ядрените арсенали.

1992 г. – Самолетът при полет 311 на „Тай Еъруейс Интернешънъл“ се разбива в планина северно от Катманду, Непал и убива всички 113 души на борда.

1992 г. – Самолетът при полет 7552 на „Чайна Дженеръл Авиейшън“ катастрофира по време на излитане от летище „Нанкин“, Китай и убива 108 души.

1997 г. – Приет е настоящият герб на България, изработен по проект на Николай Гогов и Георги Чапкънов, в който има 3 лъва и 4 корони.

2006 г. – Фидел Кастро обявява, че предава временно властта в Куба на брат си Раул Кастро по здравословни причини.

Редактор "Екип на Петел",

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