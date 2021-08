На 33 години почина шампионът по дартс Кайл Андерсън

Кадър Инстаграм Кайл Андерсън

Австралиецът Кайл Андерсън - "Оригиналът", една от големите звезди на световния дартс през последното десетилетие, почина на 33-годишна възраст, съобщи Професионалната дартс корпорация.

Причината за смъртта на Андерсън не се съобщава.

Австралиецът е един от осемте играчи в историята, които са правили 9-дартов лег на световно първенство и има четири участия на осминафиналите на шампионата в лондонската зала "Алекзандра Палас", предаде Спортал.

Андерсън бе с професионален статут между 2014 и 2020 година, когато се завърна в родината си заради пандемията и раждането на второто си дете.

Сред най-големите успехи в кариерата му са с титла от турнира Окланд Дартс Мастърс през 2017 година, четвъртфинал на Откритото първенство на Великобритания през 2016 година, както и полуфинал на европейското първенство. През 2018 година, заедно със сънародника си Саймън Уитлок, Андерсън достигна до полуфиналите на Световната купа по дартс.

Снимка показва Андерсън в болница преди две седмици и той казва, че пътуванията му до болницата са били „твърде редовни“. Миналата година е изкарал вируса. Знае се, че е имал и диабет.

Totally gutted to wake to the terrible news about Kyle. Not only a brilliant player but a very nice man. Many times I played against him and loved playing with him. You will be missed Kyle but never forgotten - tragic 🥲🌹🇦🇺 pic.twitter.com/TgYJdGHKxE