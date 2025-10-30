На 34 декара отварят нов ритейл парк с 20 магазина в български град

Кадър Фб

На 6 ноември ще направят първа копка на HOLIDAY PARK

Официална церемония по повод първата копка на търговския комплекс HOLIDAY PARK в Русе ще се проведе на 6 ноември от 12:30 часа. Събитието ще се състои на бул. "Липник" 73, където се намира теренът на бившия завод "Петър Караминчев", съобщиха организаторите от "Видеолукс Холдинг", предаде Дунав мост.

Модерният ритейл парк ще включва повече от 20 магазина и заведения. Проектът е на "Технополис България", част от "Видеолукс Холдинг", който притежава веригите "Технополис" и "Практикер".

Теренът на бившия завод "Петър Караминчев" се подготвя за строителство от 28 октомври, когато започна разчистването на самораслите дървета и храсти. Проектът беше анонсиран през 2020 година, когато компанията закупи имота.

През март 2025 година "Технополис България" подаде инвестиционно предложение до РИОСВ – Русе и получи необходимото решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Параметри на комплекса

Планираният ритейл парк ще се разположи на парцел от 34 377 квадратни метра. Застроената площ ще обхваща 12 500 квадратни метра, а сградите ще бъдат с височина до 10 метра.

Проектът включва магазини за хранителни и нехранителни стоки, трафопост, външни връзки и нови пътни връзки с кръстовище. Предвидени са също спортна площадка и воден резервоар за противопожарни нужди.

Достъпът до новите сгради ще става през булевард "Липник", където ще се изгради ново кръстовище за обслужване на комплекса.

Ритейл паркът ще бъде конкурент на съществуващите търговски обекти в Русе и се очаква да донесе нови търговски марки в града.

