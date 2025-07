На 36 години почина "спящия принц"

Пиксабей

Саудитският принц Ал-Уалид бин Халед бин Талал Ал Сауд, известен в страната и извън нея като „спящия принц“, почина в събота, след като прекара близо две десетилетия в кома. Новината беше съобщена от държавната информационна агенция SPA и потвърдена лично от баща му, принц Халед бин Талал, предаде Новини.бг

Ал-Уалид пострада тежко при автомобилна катастрофа в началото на 2000-те години и оттогава беше поддържан изкуствено жив. През всичките години неговият баща отказваше да прекъсне лечението, воден от силната си вяра, че синът му ще се събуди.

„С дълбока тъга и сърца, вярващи в Божията воля и съдба, скърбим за смъртта на нашия любим син“, написа принц Халед в социалната мрежа X.

Погребалната молитва ще се състои в неделя в джамията „Имам Турки бин Абдула“ в столицата Рияд.

Принц Ал-Уалид беше едно от най-обсъжданите имена в Саудитска Арабия през последните години. Състоянието му се следеше от обществото, а надеждата за неговото възстановяване се превърна в символ на вяра, постоянство и човешка упоритост. Принц Ал-Уалид е бил член на кралското семейство, правнук на първия монарх на Саудитска Арабия, Абдулазиз , и внук на принц Талал . Баща му, принц Халед, е представлявал консервативното крило на управляващото семейство, а майка му, принцеса Рима, се е превърнала в символ на майчина преданост.

