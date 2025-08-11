На 38 години почина звезда от Мастършеф

Пиксабей

Кампос шофирала рано сутринта, когато станала фаталната катастрофа

Мексиканската звезда от кулинарното шоу MasterChef и блогър Янин Кампос претърпя фатален автомобилен инцидент, предаде Флагман.

Кампос шофирала рано сутринта на 2 август в град Чихуахуа, Мексико, и се блъснала в паркирана кола. Бившата звезда от риалити шоуто била откарана в болница, но лекарите не успели да я спасят.

Блогърката беше само на 38 години. Полицията разследва какво точно е причинило инцидента.

