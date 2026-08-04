На 4 август в историята

кадър: Петел

По-значимите събития, случили се през годините на днешния 4 август:

1704 г. – Войната за испанското наследство: Гибралтар е завладян от английска и холандска флотилия под командването на британския адмирал сър Джордж Рук в съюз с ерцхерцог Карл

1782 г. – Волфганг Амадеус Моцарт сключва брак с Констанце Вебер

1791 г. – Подписан е Свищовският договор, с който се слага край на Австро-турската война (1787 – 1791).

1836 г. – В Кремъл камбаната Цар Камбана е поставена на каменен пиедестал.

1870 г. – В германския град Баден-Баден завършва един от първите международни шахматни турнири.

1879 г. – Княжество България освобождава от мито стоките, внасяни от Македония, Одринско и Източна Румелия.

1879 г. – Елзас и Лотарингия са провъзгласени за територия на Германия.

1903 г. – Пий X е избран за 257. римски папа.

1914 г. – Първа световна война: Германия нахлува в Белгия, в отговор на което Великобритания обявява война на Германия. Съединените щати обявяват неутралитет.

1916 г. – Първа световна война: Либерия обявява война на Германия.

1936 г. – Министър-председателят на Гърция Йоанис Метаксас суспендира парламента и Конституцията и установява Режима от 4 август.

1957 г. – Аржентинецът Хуан Мануел Фанджо за пети път става победител в състезанията от Формула 1.

1964 г. – Тонкински инцидент: Американските разрушители USS Maddox и USS Turner Joy докладват за сблъсък със северновиетнамски плавателни съдове в Тонкинския залив.

1983 г. – В резултат на държавен преврат в Горна Волта (днес Буркина Фасо) президент става Томас Санкара.

1984 г. – Африканската република Горна Волта се преименува на Буркина Фасо.

1995 г. – Хърватия започва Операция Буря, за да си възвърне анклавa, обявен за Република Сръбска Крайна и намиращ се от 4 години под контрола на сръбското малцинство.

1996 г. – В Атланта (САЩ) са закрити 26-те Олимпийски игри.

2007 г. – Изстрелян е космическият апарат на НАСА Финикс.

Редактор "Екип на Петел",

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