На 4 март 870 г. Българската православна църква е призната за независима

На 4 март 870 г. на Поместен събор в Константинопол е призната автокефалността на Българската православна църква.

Ето какво още се е случило на днешната дата:

Събития:

1152 г. – Фридрих I Барбароса е избран за германски крал.

1238 г. – Войските на Владимирско-Суздалското княжество, водени от Юрий II, претърпяват пълно поражение от армията на Монголската империя в битката при река Сит.

1275 г. – Китайски астрономи наблюдават пълно слънчево затъмнение.

1386 г. – Владислав II е коронован за крал на Полша.

1519 г. – Ернан Кортес пристига в Мексико с намерение да търси цивилизацията на ацтеките и техните богатства.

1665 г. – Кралят на Англия Чарлз II обявява война на Нидерландия.

1770 г. – При най-големия пожар в Пловдив са изпепелени над 500 къщи и много обществени сгради.

1789 г. – В Ню Йорк е открит първият Конгрес на САЩ, който приема конституцията на страната.

1791 г. – Върмънт става 14-ият щат на САЩ.

1837 г. – Чикаго е обявен за главен град на Илинойс.

1848 г. – Във Франция по време на Февруарската революция е въведено всеобщо избирателно право за мъжете, навършили 21 години.

1849 г. – Приета е конституцията на Австрия.

1854 г. – Кримската война: Англия и Франция обявяват война на Русия, в подкрепа на Турция.

1857 г. – Англия признава независимостта на Афганистан.

1877 г. – Американският изобретател от немски произход Емил Берлинер създава микрофона.

1877 г. – В Русия излиза първият дипломиран випуск на жени лекари.

1882 г. – В Лондон е пуснат първият електрически трамвай.

1887 г. – Германският инженер и предприемач Готлиб Даймлер извършва тест на първия си автомобил.

1894 г. – При голям пожар в Шанхай (Китай) изгарят над 1000 сгради.

1898 г. – Белгийският кораб Belgica, с капитан Адриан дьо Жерлаш е скован от антарктическите ледове и принудително прави първото презимуване на толкова южна ширина.

1901 г. – Съставено е двадесет и второто правителство на България, начело с Петко Каравелов.

1910 г. – Официално е основан град Албиън, окръг Уитман, щата Вашингтон, САЩ.

1917 г. – Николай II абдикира като цар на Русия.

1933 г. – Канцлерът на Австрия Енгелберт Долфус разпуска парламента и налага авторитарен режим на управление, известен като период на австрофашизъм.

1936 г. – В Германия е извършен първият полет на най-големия дирижабъл – Хинденбург.

1942 г. – Никола Вапцаров е заловен заради участие в нелегалната комунистическа партия.

1943 г. – Холокост: Започва депортиране на български евреи от Беломорието.

1944 г. – Втората световна война: В Япония е обявена всеобща мобилизация на студентите.

1945 г. – Принцесата на Великобритания Елизабет (по-късно кралица Елизабет II) започва служба в армията като шофьор.

1946 г. – Излиза първият албум на Франк Синатра.

1949 г. – Съветът за сигурност на ООН препоръчва на Израел да стане член на организацията.

1966 г. – Джон Ленън прави скандалното изявление, че „Бийтълс“ са станали по-известни от Иисус, което му навлича неприязън сред американските християни и те изгарят публично записи на групата.

1966 г. – Самолет, който изпълнява полет 402 на „Кънейдиън Пасифик Еър Лайнс“ експлодира при кацане на международното летище в Токио и убива 64 души.

1974 г. – Открит е най-дългият мост (мостът Нитерой) в Бразилия (13 290 m), свързващ градовете Рио де Жанейро и Нитерой.

1975 г. – Кралица Елизабет II дава благородническа титла на актьора Чарли Чаплин.

1977 г. – В Свищов по време на най-унищожителното в Югоизточна Европа земетресение – Вранчанското (с магнитуд 7,4 по Скалата на Рихтер, над 1600 жертви), са разрушени 2 сгради и загиват 121 души; комунистическата власт в България запазва в тайна тази трагедия.

1980 г. – Робърт Мугабе става първият цветнокож премиер на Зимбабве.

2001 г. – B референдум гласоподавателите на Швейцария отхвърлят членство на страната в Европейския съюз.

2005 г. – В Ирак е убит българският рейнджър Гърди Гърдев.

2007 г. – В началото на денонощието се наблюдава първото от двете пълни лунни затъмнения за 2007, което е уникално с това, че е частично видимо от всеки континент по света.

Празници:

Православна църква - Преподобни Герасим Честват имена Герасим, Гераско, Герчо, Геро, Герка и Гера.

