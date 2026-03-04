На 4 март имен ден празнува Герасим

Кадър Уикипедия

На 4 март имен ден има Герасим. Може да празнува и на 12 май.

Герасим значи честен (от гръцкото geras - чест). Денят на Герман Градушкар.

Името е с гръцки произход и означава "почитан". Сходни имена са Хвалимир, Хвалислав и Хвалко.

Преподобни Герасим, родом от Ливия, от млад се посветил на служение Богу и като оставил света, се оттеглил в Тиваидската пустиня. След като проживял там много години, посетил Йерусалим и се заселил близо до р. Йордан. Около него се събрали много подвижници и така се създала голяма обител.

Тогава – V век Евтихиевата ерес смущавала Църквата. Много отхвърляли определението на Халкидонския събор (451 г.) и се присъединявали към лъжеучението.

За разпространението на ереста силно съдействал един монах, умен и хитър, на име Теодосий. Като дошъл в Йерусалим, той обърнал към лъжеучението царица Евдокия, съпруга на Теодосий Млади, и чрез своите хитрини настроил цялото духовенство против йерусалимския патриарх Ювеналий, който бил свален, и хитрият Теодосий заел неговото място.

Неговото пакостно красноречие увлякло за известно време и Герасима. Но Герасим не останал дълго време заблуден, понеже искрено обичал истината и ревностно я търсел. Той се обърнал за съвет към преподобни Евтимий Велики и поученията му благотворно подействали на Герасим. Той отхвърлил ереста и, каейки се за временната си заблуда, започнал да служи Богу още по-усърдно.

Герасим установил в своята обител най-строг начин на живот и давал на братята пример на съвършено безкористие и строга въздържаност. Пет дни в седмицата братята прекарвали в усамотение, всеки в своята килия, отдадени на труд и молитва и не вкусвали нищо, освен малко хляб, фурми и вода. В събота всички се събирали в църква за отслужване на божествена литургия и за причащаване със светите ТайниРечник; след това обядвали на обща трапеза. В неделя след литургията всеки се връщал в своята килия, като взимал със себе си храна за всичкото време и финикови клончета – да плете кошници. С продажбата им се издържал манастирът. Но сами братята нямали никаква собственост, освен една дреха, рогозка, на която спели, и стомна за вода.

През светата Четиридесетница преподобни Герасим обикновено оставял манастира, за да може в усамотение да се предаде на духовен живот. Той се оттеглял в пустинята само с един ученик.

Веднъж, когато прекарвал в пустинята, чудесно видение му възвестило за смъртта на преподобни Евтимий. Той видял хорове ангели, които носели в небесата душата на светия старец, и побързал да отиде в манастира на св. Евтимий, за да присъства на погребението му.

Разказват, че св. Герасим със своята светост привличал към себе си в пустинята и дивите зверове. Веднъж срещнал ранен лъв, превързал му раната и оттогава навсякъде лъвът вървял след него и му служил като домашно животно. А когато преподобният умрял, лъвът дълго тъгувал, след това умрял на гроба му.

Преподобни Герасим починал в дълбока старост в 475 г.

На 4 март имен ден празнуват всички, които носят името Герасим.

