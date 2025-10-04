На 4 октомври рожден ден има Ивайло Захариев

снимка: Булфото

Ивайло Василев Захариев е известен български актьор станал е популярен с хитовата си роля на доброто ченге в под прикритие Мартин в сериала на БНТ „Под прикритие“, както и с активната си гражданска позиция по теми, свързани с наркозависимости, достъп до информация и култура на глухите, съхраняване на брака и семейството като обществена ценност, християнски ценности и други.

Ивайло Захариев е роден на 4 октомври 1984 г. в гр. София. Израства в ж.к. Дружба в семейството на Румянка и Васил Захариеви. Има по-голям брат – Александър.

През 2003 г. завършва 151-во СОУПИ, профил „Актьорство за драматичен театър“ в гр. София, а след това (през 2007) и „НАТФИЗ Кръстьо Сарафов“ със специалност Актьорско майсторство в класа на професор Атанас Атанасов. По време на обучението си участва в постановките „Обноски за маса“ (Том), „Да бъдеш Джейми Фостър“ (Леон), „Иванов“ (Иванов) и филмите „Добрите ученици“ (Люн) по разказа на Борис Виан, Режисьор Вито Бонев „София-Амстердам“ (Мъжа), както и други студентски продукции.

След завършването си става актьор на свободна практика, като участва в частни проекти и като гост-актьор в театрални трупи, снима се в реклами, телевизионни и кино продукции, а през март 2014 дебютира и като гост-водещ в предаването „Отблизо с Мария“ по БНТ. Широка популярност Ивайло Захариев придобива с главната роля в криминалния сериал „Под прикритие“ на БНТ.

Постановките, в които участва професионално, включват „Железният светилник“ на МДТ Велико Търново с режисьор Димитър Шарков (в ролята на Лазар), „Спасителят“ – частен проект на Театрална формация „Улична банда“ с режисьор Валентин Балабанов (в ролята на Спас), „Агенти“ по пиесата „Гленгари Глен Рос“ на Дейвид Мамет, продуцирана от ДТ „Васил Друмев“ Шумен с режисьор Владимир Пенев (в ролята на Рики Рома), няколко жестомимични проекта на театър „Мим-арт“, и др.

Дебютът му на голям екран е в ролята на Алекс във филма „Номер 1“, продуциран от БНТ с режисьор Атанас Христосков.

През 2021 г. участва в третия сезон на „Маскираният певец“ като гост-участник в ролята на Рицарят.

Ивайло Захариев е посветен да помага на наркозависими в сдружение „Изход“. Заедно със своя кум Иво Орешков – сватбен фотограф – и други приятели организират седмични сбирки за хора, които търсят изход от проблеми със зависимости.

Друга кауза, с която е лично ангажиран, е предоставянето на достъп до култура, информация и забавление на глухите в България. Владее жестомимика и работи с Театър „Мим-арт“, съставен от глухи актьори, като гост-актьор и посланик на дейността и каузите им. Стартира кампания в БНТ – „Да дадем смисъл на образите“ – за субтитриране на български филми и сериали с цел да станат достъпни за глухите зрители на телевизията.

През 2013 и 2014, заедно със семейството си, е активен участник в Протести срещу кабинета „Орешарски“ като член на „Протестна мрежа“. Включва се в инициативи на Фондация за социална промяна и включване, „Заедно в час“, Холидей Хироус, Асоциация българска книга, az-deteto.com, "Бебеносещ календар", "Един грам живот" и други.

През 2023 бива награден с "Агент на промяната 2023" от фондация Jamba.Наградите отличават каузи и личности в социалната сфера.

