На 4 септември рожден ден има Николина Чакърдъкова

Николина Иванова Чакърдъкова е българска народна певица, изпълнителка на народни песни от Македонската фолклорна област.

Родена е на 4 септември 1969 г. в град Гоце Делчев. Ежегоден участник в Новогодишната програма на БНТ „Сцена под звездите“.

Николина Чакърдъкова се появява на професионална сцена за пръв път едва на четиринадесет годишна възраст.

През 80-те се утвърждава като солистка в Неврокопския ансамбъл, с него пленява публиката в България, Западна Европа и Канада.

1987 г. е преломна в кариерата на народната певица, тя е поканена от проф. Кирил Стефанов да се присъедини към Държавния ансамбъл за народни песни и танци „Пирин“ – Благоевград.

В концертните си изяви Николина Чакърдъкова пленява публиката, освен с магическия си глас и с атрактивното съчетание с хореографските постановки на Георги Хинов, както и с ефектните декори и красиви костюми, изработени от художника Васил Докев.

През 2013 г., новият ѝ спектакъл „Най-голямото богатство...“ разпродава зала №1 на НДК за три поредни вечери – 10, 11 и 12 декември. Той става реалност със съдействието на Корпоративна търговска банка.

Така една от най-обичаните български народни певици се завърна на сцената след 6-годишно отсъствие. За спектакъла са изработени над 100 нови костюма, в които са вплетени мотиви от Македонския край с ръчно изработена бродерия от сърма. Декорът е копие на фасадата на историческия музей в Гоце Делчев. Картините на сцената се променят всеки път в зависимост от песните, музиката и танците, и благодарение на технологията 3D-мапинг.

Певицата е собственик на Фолклор ТВ.

За посрещането на новата 2014 година Чакърдъкова пя на площад „Батенберг“. Тя беше огорчена от виковете „Оставка“ и формулира дипломатично, но еднозначно неодобрението си към протестиращите срещу кабинета Орешарски.

На 20 април 2005 година певицата е обявена за почетен гражданин на Гоце Делчев за особен принос в популяризиране на фолклорното богатство на Гоцеделчевския регион чрез своите песни и творчество.

