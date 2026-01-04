На 4 януари рожден ден има Христо Шопов
кадър: БНТ
На 4 януари рожден ден има Христо Шопов, актьор
Христо Наумов Шопов е български актьор.
Роден е на 4 януари 1964 г. в София.
Баща му, Наум Шопов, е известен актьор. През 1987 г. получава висшето си образование във ВИТИЗ.
Участва в номинирания за три награди „Оскар“ филм „Страстите Христови“ на Мел Гибсън, в ролята на Пилат Понтийски. Известни български филми, в които участва – „Вчера“, „Любовното лято на един льохман“, „Индиански игри“ и „Маргарит и Маргарита“. „Трафик“, „Славата на България“, „Следвай ме“.
Женен е за актрисата Марияна Станишева.
