кадър: БНТ

На 4 януари рожден ден има Христо Шопов, актьор

Христо Наумов Шопов е български актьор.

Роден е на 4 януари 1964 г. в София.

Баща му, Наум Шопов, е известен актьор. През 1987 г. получава висшето си образование във ВИТИЗ.

Участва в номинирания за три награди „Оскар“ филм „Страстите Христови“ на Мел Гибсън, в ролята на Пилат Понтийски. Известни български филми, в които участва – „Вчера“, „Любовното лято на един льохман“, „Индиански игри“ и „Маргарит и Маргарита“. „Трафик“, „Славата на България“, „Следвай ме“.

Женен е за актрисата Марияна Станишева.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!