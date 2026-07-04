На 4 юли 1894 г. Хавайските острови са провъзгласени за република за кратко време

Пиксабей

На 4 юли 1894 г. Хавайските острови официално са обявени за независима република. Това се случва, след като местни бизнесмени и американски заселници свалят от власт кралица Лилиуокалани предходната година. Републиката просъществува за кратко – до 12 август 1898 г., когато САЩ я анексират (присъединяват) и я превръщат в своя територия.

Ето как се развиват важните събития тогава:

Преврат (1893 г.): Група богати собственици на плантации, подкрепени от американски войници, свалят законната кралица на Хавай. Те искат САЩ да присъединят островите, за да избегнат данъци върху захарта.

Създаване на република (1894 г.): Тъй като първоначално американският президент Гроувър Кливлънд се противопоставя на присъединяването, лидерите на преврата решават да създават независима република. Сандфорд Доул, който е бизнесмен от известната фамилия за производство на ананаси, става първият и единствен президент на републиката.

Промяна в САЩ: През 1897 г. в САЩ на власт идва нов президент – Уилям Маккинли, който подкрепя идеята за разширяване на американските територии.

Анексиране от САЩ: През юли 1898 г., по време на Испанско-американската война, САЩ приемат резолюция за присъединяване на Хаваите заради важното им военно стратегическо положение. Официалната церемония се провежда на 12 август 1898 г.

Републиката съществува само 4 години, преди Хавай да стане официална територия на САЩ. Чак на 21 август 1959 г. те стават 50-ия американски щат.

Още от по-значимите събития, случили се през годините на днешния 4 юли:

1054 г. – Свръхнова с наименование SN 1054 е забелязана за пръв път от династията Сун, араби и вероятно от американски индианци в близост до звездата Зета Таури. За няколко месеца е достатъчно ярка, за да може да се наблюдава и през деня. Формирана е от остатъците на т.нар. Ракообразна мъглявина.

1456 г. – Османската армия, предвождана от Мехмед II, започва обсадата на Белград.

1776 г. – На континентален конгрес във Филаделфия е подписана американската Декларация за независимост, която обявява, че Тринадесет колонии престават да бъдат част от Британската империя.

1802 г. – Открита е Военната академия на Съединените щати в Уест Пойнт.

1879 г. – Англо-зулуската война приключва.

1894 г. – Хавайските острови са провъзгласени за република за кратко време.

1898 г. – При морска катастрофа между френския параход „Ла Бургон“ и английския търговски кораб „Кромартишир“ загиват 560 души.

1906 г. – Великобритания, Франция и Италия дават независимост на Етиопия.

1916 г. – Учреден е Военноисторическият музей в София.

1941 г. – В Рига латвийски националисти, сътрудници на Нацистка Германия, разрушават всички синагоги и убиват над 400 евреи.

1942 г. – Приключва обсадата на Севастопол, с което градът е завладян от страните от Оста.

1943 г. – Втората световна война: В Гибралтар бомбардировач „Либърейтър II“ на Кралски ВВС се разбива в морето миг след излитане и убива 16 пътници на борда, включително генерал Владислав Шикорски, главнокомандващ на полската армия и министър-председател на полското правителство в изгнание; само пилотът оцелява.

1946 г. – След 381 години колониално управление, Филипините получават независимост от САЩ.

1959 г. – Каймановите острови се отделят от Ямайка и стават част от Обединеното Кралство.

1971 г. – Ловчанският митрополит Максим е избран за Български патриарх.

1997 г. – Космическият апарат на НАСА Марс Патфайндър каца успешно на Марс.

1999 г. – Американският състезател по тенис на корт Пийт Сампрас става най-титулувания тенисист в света.

2002 г. – Самолет „Боинг 707“ на „Престиж Еърлайнс“ се разбива близо до летище „Банги“, Централноафриканската република и убива 28 души.

2004 г. – Гърция побеждава Португалия с 1:0 на финала на Евро 2004.

2005 г. – Космическата сонда на НАСА „Дийп Импакт“ успешно се сблъсква с ядрото на кометата Темпел 1, изривайки късове от вътрешността на ядрото за изучаване.

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