На 4 юни 1896 г. Хенри Форд тества първия си модел автомобил по улиците на Детройт

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На 4 юни 1896 г. Хенри Форд прави успешен тест драйв на своя първи автомобил, наречен „Квадрициклет“ (Quadricycle), по улиците на Детройт. Превозното средство е сглобено в малка работилница в задната част на дома му на улица „Багли“ № 58.

В ранните часове на деня Форд изкарва машината, като се налага да събори част от тухлената стена на работилницата, тъй като превозното средство е твърде широко за вратата.

Автомобилът има четири велосипедни гуми, лека метална рамка и двуцилиндров бензинов двигател. Квадрициклетът е тежал едва около 227 кг и е достигала максимална скорост от 32 км/ч (20 мили в час).

След успешната обиколка, Форд установява, че автомобилът е прекалено лек—монтиран е върху рамка с четири велосипедни колела и тежи едва около 227 кг. В следващите месеци той почти изцяло го разглобява и преработва, заменяйки дървените части с метал и добавяйки охладителна система, за да подобри конструкцията.

Този ключов момент полага основите на бъдещия гигант Ford Motor Company, който ще революционизира световната транспортна индустрия.

Още от по-значимите събития през годините на днешния 4 юни:

1783 г. – Братя Монголфие демонстрират своя балон с горещ въздух.

1880 г. – II обикновено народно събрание на Княжество България приема закон, с който се създава националната валута лев = 100 стотинки = 1 френски франк.

1896 г. – Хенри Форд извършва тестово шофиране на първия си модел автомобил по улиците на Детройт.

1911 г. – В Аляска (САЩ) са открити големи залежи от злато.

1917 г. – Колумбийският университет (САЩ) започва връчването на престижните награди Пулицър за върхови постижения в литературата, журналистиката, музиката и драмата.

1920 г. – Унгария губи 71% от територията си и 63% от населението си по силата на Трианонския договор, подписан в Париж.

1936 г. – Леон Блум става министър-председател на Франция.

1942 г. – Втората световна война: Започва най-голямото морско сражение през войната – Битката при Мидуей.

1969 г. – Самолетът при полет 704 на „Мехикана де Авиасион“ се разбива близо до Аподака, Нуево Леон и убива всички 72 пътници и 7 членове на екипажа на борда на машината.

1970 г. – Тонга получава независимост от Обединеното кралство.

1972 г. – Руският писател Йосиф Бродски е изгонен от СССР.

1989 г. – Протестите на площад Тянанмън в столицата на Китай, Пекин, са жестоко потушени от въоръжени войници и танкове на Народната освободителна армия, загиват стотици студенти.

1996 г. – Първият полет на европейската ракета-носител Ариана 5 се проваля, след като ракетата се саморазрушава, 37 секунди след полета, в резултат на програмни грешки.

1996 г. – След 53-годишно прекъсване ПФК Славия печели Купата на България.

1998 г. – Конституционният съд на България публикува решение, с което обявява за противоконституционен Закона за обявяване в държавна собственост на имуществото на царете Фердинанд I и Борис III и техните наследници.

2001 г. – Състои се премиерата на филма Парола: Риба меч в САЩ.

2002 г. – Открит е транснептуновия обект 50000 Кваоар.

Редактор "Екип на Петел",

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