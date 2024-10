На 44 години е бременна с трето дете

Кадър Danilo Borges, Уикипедия

Жизел Бюндхен ще става майка за трети път. Световноизвестният бразилски модел е бременна с третото си дете от настоящия си партньор – инструктора по жиу-жицу Жоаким Валенте. Новината бе оповестена от сп. „People“, което се позовава на близък източник до модела, цитира Новини.бг

„Жизел и Жоаким са безкрайно щастливи от този нов етап в живота им и искат да изпълнят средата около тях със спокойствие и любов“, посочи пред изданието анонимният източник.

Според сайта TMZ Бюндхен е в „петия или шестия месец“ на бремеността си, като е взела решението да дочака момента на раждането, за да разбере пола на бебето.

Жизел и Жоаким излизат от 2023 г., след като през октомври 2022 г. супермоделът анонсира развода си с Том Брейди след 13-годишен брак.

44-годишният модел вече има две деца – Бен (14) и Вивиан (11), които са именно от съвместния ѝ живот с Брейди.

