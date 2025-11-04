На 44 години почина треньор по време на мач

Кадър Инстаграм

Трагедия в сръбския футбол! Треньорът на Раднички Крагуевац - Младен Жижович, почина по време на мач.

44-годишният наставник се строполи на земята в 22' при гостуването на Младост Лучани от 14-ия кръг на Суперлигата. Жижович веднага беше откаран с линейка в болница, но е загубил битката за живота си, предаде БТВ.

На терена научиха кошмарната новина в 41', когато главният съдия прекрати мача при резултат 2:0 за Раднички. Футболисти и щаб на двата отбора се сринаха, обзети от дълбока скръб.

Остави следа в сърцата на всички

"С най-дълбока скръб съобщаваме на обществеността, феновете и спортните приятели, че нашият началник на професионалния щаб, Младен Жижович, почина по време на мача тази вечер между Младост и Раднички 1923 в Лучани.

Нашият клуб загуби не само страхотен експерт, но преди всичко добър човек, приятел и спортист, който със своите знания, енергия и благородство остави дълбока следа в сърцата на всички, които го познаваха.

Футболен клуб Раднички 1923 изказва най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които са споделяли любовта към футбола с него.

Почивай в мир, млади.", написаха от Раднички в социалните мрежи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!